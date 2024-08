Alrededor de 247 militares rusos detenidos en la región de Kursk.

14:43 Objeto No Identificado Ingresa al Espacio Aéreo Polaco y Desciende

Según informes de la agencia de noticias del estado polaco PAP, citando el comando de operaciones del ejército polaco, un objeto no identificado ingresó al espacio aéreo polaco y possibly aterrizó en territorio polaco durante la invasión rusa de Ucrania. Se está buscando el objeto, que no era un cohete. El general Maciej Klisz, jefe del comando operativo de la fuerza aérea polaca, le dijo a Polsat News que "durante el asalto masivo en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente entró en el territorio polaco". Según The Guardian, citando a un portavoz del ejército, el objeto era probablemente un dron.

13:21 Misil Sospechoso de Rusia Ataca Presa al Norte de Kiev

Una presa al norte de Kiev fue supuestamente alcanzada por un misil ruso durante el ataque aéreo extenso en Ucrania esta mañana. Un video publicado por el periodista Yaroslav Trofimov de The Wall Street Journal, entre otros, muestra parte de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, millones de personas río abajo podrían morir", escribió Trofimov. Todavía no se han publicado informes oficiales sobre los daños en la estructura.

12:57 Zelenskyy lo Describe como "Uno de los Ataques Más Severos" de Rusia

Rusia ha lanzado más de 100 misiles y casi 100 drones en su último ataque masivo, según informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más severos", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video de Telegram. El Ministerio de Defensa de Rusia, por otro lado, anunció en Telegram que había "objetivos todos los centros críticos de infraestructura" durante los ataques masivos en Ucrania. Zelenskyy explicó que fue un "ataque combinado" que involucró "más de 100 misiles de diferentes tipos" y alrededor de 100 drones Shahed iraníes. El Ministerio de Defensa de Rusia lo describió como un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones de infraestructura energética esenciales".

12:38 Ucrania Pide a Occidente Permiso para Atacar Profundamente en Territorio Ruso

Ucrania está pidiendo a Occidente que permita el uso de armas suministradas para ataques profundos en territorio ruso. "Tal decisión aceleraría el fin de la agresión rusa", escribió Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en Telegram.

12:09 Peskov Dice que las Negociaciones de Cesefuego con Ucrania son Irrelevantes

Rusia declara que las negociaciones con Ucrania sobre un cesefuego se han vuelto virtually irrelevantes. El portavoz del presidente ruso Dmitri Peskov dijo que la incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk no puede ser tolerada y debe ser respondida. Afirmó que no hay negociaciones de cesefuego y el tema ya no es relevante.

11:41 Munz: "El Ejército Belaruso no es exactly Poderoso"

El dictador Lukashenko está congregando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, una situación que preocupa a muchos países. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esta demostración de fuerza es más un farol que una amenaza real.

11:25 Fuentes: Sugieren que Rusia Está Detrás del Alarma de Geilenkirchen

Informes de inteligencia sobre una posible amenaza de un acto de sabotaje ruso utilizando un dron podrían haber sido responsables del aumento temporal de la seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen cerca de Aquisgrán, según fuentes de seguridad alemanas. Hubo una fuerte indicación de un servicio de inteligencia extranjero sobre los preparativos para un posible acto de sabotaje ruso contra la base de la OTAN, dijeron las fuentes.

11:20 Imágenes Satélite: Rusos Luchan para Contener el Fuego en el Depósito de Petróleo de Proletarsk

El depósito de petróleo en Proletarsk, en el sur de Rusia, ha estado en llamas durante más de una semana, según indican las últimas imágenes satelitales del sistema de monitoreo de incendios y bosques de NASA FIRMS. El incendio, que afecta a más de 70 tanques, fue provocado por un ataque con drone ucraniano el 18 de agosto. Fuentes no confirmadas sugieren que otro ataque ocurrió esta mañana. Las autoridades regionales de Rostov han declarado el estado de emergencia para el distrito de Proletarsk. Según la agencia de noticias del estado rusa TASS, 47 bomberos han resultado heridos en el incendio hasta el miércoles.

10:50 Polonia Envía Aviones de Combate

El ataque aéreo masivo de esta mañana también ha afectado a un país vecino de Ucrania: debido a la proximidad de los ataques rusos a la frontera polaca, la fuerza aérea polaca desplegó aviones interceptores, según informes de la agencia de noticias PAP. Según los informes, aviones de otros países aliados también participaron en la operación. La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia utilizó 11 bombarderos de largo alcance Tu-95, que llevan misiles de crucero, y lanzó misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania. El país también fue atacado desde el Mar Negro.

10:22 Video: Soldado ucraniano engage misil crucero ruso con ametralladoraUn video viral en las redes sociales muestra a soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea utilizando una ametralladora montada en un camión para atacar un misil crucero ruso en la región occidental de Transcarpatia. El video fue compartido por el gobernador Viktor Mykyta. Según su declaración, el misil estaba dirigido a la región desde la vecina región de Lviv y fue interceptado con éxito por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas. La autenticidad del video fue verificada por el equipo de verificación de hechos de RTL/ntv. No se determinó definitivamente qué tipo de misil fue neutralizado. Sin embargo, "The Kyiv Independent" informó que no fue el fuego de la ametralladora lo que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea lanzado por el ejército ucraniano, como confirmó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat.

10:03 AM: 15 regiones ucranianas bajo ataque ruso - Infraestructura energética en peligroMás de la mitad de las regiones de Ucrania han sido atacadas por Rusia esta mañana, según el primer ministro Denys Shmyhal. Publicó en Telegram: "Esta mañana, un ataque masivo de Rusia golpeó 15 regiones. El enemigo empleó various tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos. Hay bajas y heridos". Fuentes ucranianas indican que la infraestructura energética en cuatro regiones ha sido comprometida. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que su infraestructura energética ha sido objetivo. Porciones de la capital, Kyiv, han experimentado cortes de energía y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 AM: ISW: Fuerzas rusas se mueven de frentes menores a KurskExpertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sospechan que el ejército ruso continúa desplegando tropas de sectores menores en el frente ucraniano hacia la región de Kursk. Comandantes del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina, 11º Batallón de Infantería Aerotransportada (VDV), 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre operaciones de combate locales en territorios cercanos este fin de semana. Esto podría hacer referencia a la región de Kursk, como sugiere el último informe del think tank estadounidense. ISW ha observado la presencia del 810º Batallón de Infantería de Marina, 155º Batallón de Infantería de Marina y 11º Batallón de VDV en la región de Kursk, y ha recibido indicaciones de que la dirección del ejército ruso Recently desplegó elementos del 56º Regimiento de VDV desde el área de Robotyne en el oeste de Saporizhzhia a la región fronteriza. La dirección del ejército ruso reportedly resiste la presión para retirar fuerzas de esfuerzos ofensivos críticos para asegurar Pokrovsk en la región de Donetsk, afirman los expertos.

09:14 AM: Se reportan primeras bajas por ataques aéreos rusosAl menos tres personas han perdido la vida debido a los ataques aéreos rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Se han reportado fatalities en Luzk en el oeste del país, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, informó que un ataque enemigo golpeó una residencia multifamiliar, lo que resultó en una muerte. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv informaron explosiones en sus regiones y aconsejaron a los ciudadanos que busquen refugio. Anteriormente, el gobernador de la región central de Poltava, Filipp Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

08:50 AM: Ucrania monitorea presencia aumentada de tropas belarusas - Entrada de Belarús en la guerra ampliaría frentesUcrania mantiene un ojo vigilante sobre la creciente presencia de tropas belarusas a lo largo de su frontera compartida. Según la reportera de ntv Nadja Kriewald, el movimiento actual es mayor que los anteriores y la entrada de Belarús en el conflicto podría intensificar potencialmente la situación.

08:22 Explosiones resonan en múltiples ciudades ucranianas - interrupciones de energía en KyivSe escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas durante el ataque aéreo masivo (consulte la entrada a las 07:24). Según "Kyiv Independent", las sirenas de alarma aérea se activaron en todo el país justo antes de las 6:00 a.m. hora local. Las primeras explosiones en Kyiv se escucharon justo antes de las 8:30 a.m., con incidentes adicionales siguiendo. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó que la energía se vio afectada en varios distritos de la capital y hubo problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se han reportado explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:24 Intenso Asalto a Ucrania Se informan reportes de que Ucrania está siendo objeto de un intenso asalto en este momento. "Explosiones en Kyiv en la actualidad mientras Ucrania experimenta un ataque masivo de misiles y drones rusos desde diferentes ángulos como tierra, aire y mar", afirma el "Kyiv Post" en X. El analista militar Nico Lange explica que Rusia está lanzando simultáneamente misiles desde barcos en el Mar Negro y desde 11 bombarderos Tu-95, mientras utiliza drones y misiles balísticos. "El asalto aéreo ruso sobre Ucrania es implacable". Se escuchan supuestamente explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno anuncia bajas ucranianas en Kursk Combatientes de las fuerzas especiales chechenas "Achmat" y la 2ª Brigada de Fuerzas Especiales afirman haber destruido dos vehículos de personal blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de diseño francés (AMR) en la región de Kursk en las últimas 24 horas, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al comandante, el general mayor Apti Alaudinov. "En las últimas 24 horas, también hemos eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, y destruido un cañón", dijo. "Nuestras personas han infligido pérdidas significativas a las tropas ucranianas a través de estos ataques a instalaciones militares". Alaudinov dijo que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos iniciado la destrucción del enemigo en varios áreas y liberado algunos asentamientos. Creo que esta operación continuará diariamente".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un exige más drones kamikaze El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha exigido el desarrollo y producción de más drones kamikaze como "aspecto esencial de los preparativos para la guerra", según un informe de la agencia de noticias estatal KCNA. Hizo esta declaración durante una demostración de drones producidos en el país. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados equipados con explosivos que se guían automáticamente hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza regularmente drones iraníes de este tipo contra Ucrania. Corea del Norte y Rusia han fortalecido su cooperación militar. La demostración de drones, según KCNA, tuvo lugar el sábado en medio de la creciente tensión con Corea del Sur. Las fotos muestran objetos voladores blancos con alas en forma de X que vuelan hacia objetivos de tanques y explotan. Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap, estos objetivos se asemejan a los tanques K-2 de Corea del Sur.

06:34 Ucrania: 1.140 soldados rusos "eliminados" en 24 horas Según los informes militares ucranianos, 1.140 soldados rusos han sido asesinados o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el número total de personal militar ruso "eliminado" desde el inicio de la guerra a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. En el último informe, se destruyeron cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev advierte a Minsk contra decisiones poco sabias Ucrania ha instado a Bielorrusia a retirar grandes contingentes de tropas y equipo militar de su frontera compartida. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, se aconseja al gobierno en Minsk que se abstenga de actos hostiles y retire sus tropas de la región fronteriza. Ucrania advierte a Bielorrusia que no cometa "errores lamentables" bajo la influencia de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido. Según los informes ucranianos, entre las tropas en la frontera hay unidades especiales bielorrusas y ex mercenarios de Wagner. El equipo incluye tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel a lo largo de la frontera norte de Ucrania. La declaración también señala que Ucrania "nunca ha iniciado acciones hostiles contra el pueblo bielorruso y no lo hará en el futuro".

05:46 Región rusa informa daños por escombros de drones Varios hogares en la región rusa de Saratov han resultado dañados por escombros de drones ucranianos derribados, según el gobernador regional. Las ciudades de Saratov y Engels están afectadas, dijo el gobernador en Telegram. Todos los servicios de emergencia están de servicio. Engels es el hogar de una base de bombarderos estratégicos de Rusia.

03:52 Defensa Aérea Informa Ataque de Drones en Kyiv Los informes militares ucranianos sugieren que los sistemas de defensa aérea están activos en la región de Kyiv para repeler los ataques de drones rusos. "Se ha detectado un drone enemigo! Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", dijo la administración militar regional en Telegram. No hay informes iniciales de daños o víctimas.

00:19 Zelensky condena "deliberado" ataque a equipo de Reuters El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en contra del ataque con cohetes mortal a empleados de Reuters en su discurso vespertino. Un empleado murió y otros dos resultaron heridos en el ataque a un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, informó la agencia. El fallecido fue identificado como el exsoldado británico Ryan Evans. El hombre de 38 años había estado trabajando para Reuters desde 2022, asesorando a periodistas sobre cuestiones de seguridad en Ucrania, Israel y en los Juegos Olímpicos de París. Zelensky dijo que un "hotel típico de la ciudad" fue destruido por un cohete ruso Iskander. "Esto fue un ataque calculado, deliberado". "Mis más profundas condolencias a la familia y amigos". La Oficina del Fiscal General de Ucrania ha anunciado una investigación preliminar en la plataforma Telegram. Este ataque ocurrió el sábado a las 22:35 hora local. Reuters no pudo confirmar si el cohete fue disparado por Rusia ni si el hotel fue objetivo deliberado. No se ha hecho ningún comentario ruso al respecto.

