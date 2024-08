- Alrededor de 15.000 aficionados celebran en el Festival Pangea en Bodden

Alrededor de 15,000 fanáticos de la música, los deportes y los juegos creativos celebran en el antiguo aeropuerto de Pütlitz en el Bodden (distrito de Vorpommern-Rügen) en el Festival Pangea. Con alrededor de 15,000 visitantes, estamos igualando los números del año pasado, dijo Alexander Seifert de los organizadores. La tasa de ocupación está en un 90 por ciento.

Más de 100 DJs actuarán hasta el domingo. Además, se ofrecerán numerosos talleres creativos y eventos deportivos, desde yoga SUP hasta competencias de slackline.

Por primera vez en Pangea, y similar al Festival Fusion en Lärz junto al lago en junio, habrá un servicio móvil de comprobación de drogas. Los usuarios pueden hacer que sus drogas ilegales traídas sean analizadas para sus ingredientes activos y posibles contaminantes, con el objetivo de aumentar la seguridad durante el consumo de sustancias psicoactivas.

El Ministro Elogia la Comprobación de Drogas

La Ministra de Salud Stefanie Drese (SPD) visitó el servicio de comprobación de drogas en el día de apertura, ofrecido por expertos de la Universidad Médica de Rostock. "Weather we like it or not, the psychoactive drugs play a significant role at festivals. Often, substances are consumed without any knowledge of their active ingredients, leading to numerous emergency medical interventions," she explained. "The mobile drug-checking service aims to reduce the harm caused by drug consumption at festivals."

The Minister also sees an advantage in immediate warnings about high active ingredient levels. "This is done on the festival grounds through appropriate announcements by the organizers. Additionally, the results and photos of the pills are publicly displayed."

