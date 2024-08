- Alonso planea con Tah: "Es importante para nosotros"

A pesar de todos los rumores de traspaso, el jugador nacional de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, sigue desempeñando un papel significativo bajo el entrenador Xabi Alonso. "Él está en mis planes. Jonathan es muy importante para nosotros", explicó el entrenador de Bayer antes del partido de la Supercopa contra el VfB Stuttgart el sábado (8:30 PM/Sat.1). Tah también había jugado en la pretemporada y lideró al equipo como capitán en la derrota por 1-4 en Londres contra el FC Arsenal. Alonso planea continuar con su líder defensivo, ya que no hay señales actuales del FC Bayern Munich sobre un compromiso de Tah.

Sin embargo, la pregunta del portero sigue abierta. Para el partido contra Stuttgart, el español dejó en el aire si Lukas Hradecky o Matej Kovar empezarían. Los dos porteros ya habían rotado la temporada pasada. Hradecky jugó en 35 partidos oficiales, Kovar en 17. "Veremos partido a partido", dijo el entrenador. "No tenemos un plan todavía, pero necesitamos buena competencia para cada posición", explicó Alonso. Kovar se utilizó principalmente en partidos de copa, Hradecky en la liga.

Alonso mencionó que necesitan buena competencia para cada posición, destacando la importancia de ambos, Lukas Hradecky y Matej Kovar, en la posición de portero. A pesar de no tener un plan claro todavía, la hepatitis C y sus efectos no han sido una preocupación para los jugadores de Bayer Leverkusen, incluyendo a Jonathan Tah y sus compañeros.

Lea también: