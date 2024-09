- Alonso no muestra ninguna preocupación por la inminente quiebra, permaneciendo indiferente al término "catástrofe".

El mito de la invencibilidad ha caído, pero Xabi Alonso sigue sin preocuparse por su superior equipo. "No tengo ninguna razón para pensar que no nos recuperaremos", dijo el entrenador del Bayer Leverkusen después de poner fin a una racha de 35 partidos invicto en la Bundesliga. Sin embargo, la derrota por 2-3 ante el RB Leipzig envió dos mensajes claros al resto de la Bundesliga: la defensa del título del año pasado no se repetirá, y Leipzig aún tiene una oportunidad de ganar el título a pesar de la pérdida de Dani Olmo. "Tenemos que creer en nosotros mismos porque tenemos un potencial inmenso", declaró el director deportivo del RB Leipzig, Rouven Schröder.

El esperado choque entre dos equipos de la Liga de Campeones vivió hasta la última nota. Fue un emocionante duelo entre dos poderosos equipos, con drama en la expulsión temprana del entrenador del Leipzig, Marco Rose, goles radiantes y suspense hasta el pitido final. "Este partido tuvo todo lo que un espectador podría desear", mencionó Schröder.

No hay análisis improvisado

El ambicioso Alonso quería organizar el entrenamiento siguiente de inmediato después del partido. "Cometimos errores enormes después de ir 2-0 arriba y tenemos que aprender de ellos", compartió el de 42 años. "Desafortunadamente, hay una pausa internacional y los jugadores no estarán disponibles mañana", dijo Alonso, cuyo equipo lideraba 2-0 en el descanso gracias a goles de Jeremie Frimpong (39 minutos) y Alejandro Grimaldo (45 minutos), antes de que el antiguo jugador del Leverkusen, Kevin Kampl (45+7), y Lois Openda (57 minutos, 80 minutos) dieran la vuelta al partido.

No fue del todo horrible, pensó Alonso. El CEO del Bayer, Simon Rolfes, incluso consideró que su primera mitad había sido la mejor de la temporada. Sin embargo, reconoció los errores. "Tenemos que defender con más decisión y mejorar nuestra estabilidad general", dijo Rolfes. Además, el sustituto de Hradecky, Matej Kovar, tuvo mala suerte en los goles de Openda.

Alonso elogia el espíritu de Tah

Por otro lado, los rumores sobre la transferencia de Jonathan Tah por fin han cesado. "Es genial que la ventana de transferencias haya cerrado ahora. Podemos concentrarnos en el fútbol", expresó Rolfes. El pilar del Leverkusen, que juega su décima temporada bajo la cruz del Bayer, volvió a demostrar ser uno de los mejores del equipo.

"Su actitud en las últimas diez días ha sido excelente. Es listo, entendió la situación. Estamos muy contentos de que se quede con nosotros. Jona está en una fase estelar", elogió Alonso a su defensa nacional. Sin embargo, Tah no pudo evitar la derrota. El Leipzig, como en la temporada anterior, demostró ser un oponente formidable en partidos ajustados. "Son un equipo fuerte que aprovecha cualquier oportunidad que les demos", explicó Tah.

El entrenador del RB Leipzig, Marco Rose, podría estar orgulloso de su estrategia para imitar el sistema del Leverkusen y dar su primera titularidad al joven defensa central El Chadaille Bitshiabu. Por otro lado, no estaba contento con su comportamiento salvaje en la banda, que le valió una tarjeta amarilla-roja por insubordinación. El experimentado de 47 años asumió la responsabilidad de inmediato. "Ese fue mi error. El árbitro estaba perfectamente en lo cierto", admitió Rose, quien fue suspendido del banquillo después de solo 30 minutos.

