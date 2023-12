Alok Vaid-Menon: "Es hora de un nuevo paradigma de belleza

La primera vez que le dije a mi abuela que era transgénero, me respondió: "¿Cómo has podido hacerme esto?". A sus ojos, mi viaje consistía en hacerle daño a ella, no en curarme a mí misma. Al final falleció sin haberme visto nunca como yo mismo. En su funeral tuve que vestirme como el hombre que ella quería que fuera. Lloré: por ella y por mí.

A pesar de la invalidación constante, tantas personas transgénero hacemos la transición porque sabemos que hay una dignidad silenciosa y feroz en poder mirarte a ti mismo y decir "esto es lo que soy".

Las personas marginadas aprenden desde una edad temprana que la belleza suele estar relacionada con el poder. Vemos cómo se llama "bellas" a las personas bellas, delgadas y que se ajustan a su género, mientras que el resto de nosotros tenemos que pasarnos la vida aspirando a ser como ellas.

Es hora de un nuevo paradigma de belleza.

La belleza consiste en parecerse a uno mismo, incluso frente a la represión social y cultural. Acceder a esta belleza puede parecer imposible en un sistema que premia la conformidad por encima de la creatividad. Pero, según mi experiencia, el compromiso con una autorrealización honesta produce una paz y una convicción incomparables.

Como persona visiblemente disconforme, a menudo recibo consejos no solicitados sobre mi aspecto. Una vez, un desconocido se me acercó por la calle y me dijo: "Tendrías un aspecto más convincente si te afeitaras. ¿Te compro una maquinilla de afeitar?". Verme caminar con la cabeza alta -moreno, barbudo y con unos llamativos labios rojos- fue demasiado para ellos. Como tantos otros, esta persona confundió su inseguridad con la mía.

En momentos así pienso en lo peligrosa que puede ser la belleza.

¿Por qué los cánones de belleza arraigados nos obligan tan a menudo a hacernos invisibles para que los demás se sientan más cómodos? La belleza tiene una forma de justificar la violación en nombre de la benevolencia. Legitima la forma en que vigilamos y restringimos la apariencia de los demás. "Sólo lo hago para ayudar". La presunción es siempre: "¿Por qué no querría nadie ser bello?".

Pero ¿a qué cánones de belleza debemos atenernos?

La belleza normativa es insegura. Si fuera universal y justa, no necesitaría ser probada constantemente. Las diferentes formas de mirar no se verían como una amenaza, sino como otra forma de ser.

Durante mucho tiempo viví mi vida dentro de las limitaciones de la sociedad sobre quién se suponía que debía ser. No funcionaba. Anhelaba una forma de ser que fuera más coherente con lo que sentía, no con lo que me habían dicho.

Después de la transición, juré que nunca volvería a poner en peligro mi dignidad a cambio de simpatía.

Aunque me acosan constantemente por ello, soy capaz de seguir adelante porque sé quién soy.

Ahora sé que hay tantas formas de ser bella como personas. A medida que avanzo en mi camino de autoaceptación, veo mucha más belleza a mi alrededor.

Estoy orgullosa de formar parte de una generación de artistas que están desafiando a la belleza dominante y mostrando al mundo que el nicho es la nueva norma. No estamos intentando establecer un nuevo estándar de belleza. Más bien, intentamos establecer la norma de que no hay una sola forma de ser bello: solo existe tu forma de ser bello.

La belleza ya no está en los ojos del que mira. La belleza consiste en parecerse a uno mismo".

