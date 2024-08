Alicia Silverstone parece estar mal informada sobre las bayas.

La gente está preocupada por Alicia Silverstone después de que se haya dado un capricho comiendo una baya encontrada en la acera. La gente se pregunta de qué tipo de baya se trata, mientras que otros se preguntan por la salud de Silverstone.

Corriendo un riesgo, la actriz estadounidense, actualmente en Inglaterra, encontró una planta que no reconoció durante su paseo por la ciudad. Sin verificar si las bayas eran tóxicas, Silverstone, de 47 años, las comió alegremente, todo captado en cámara. ¡Niños, recuerden mantenerse alejados de esas aventuras!

En un video de TikTok, Silverstone admite, "He encontrado algo que no conozco y necesito tu ayuda". Muestra a la cámara una baya mordida. Discutiendo posibles opciones, ella las reduce a la posibilidad de que sean tomates, pero otros descartan esa idea. Más tarde, come otra baya, advirtiendo "No creo que debas comer esto... ¿Alguien sabe qué es esto?"

Involucrando a los usuarios en la sección de comentarios, algunos sugieren que podría ser de un árbol coral o cereza de Jerusalén, conocido por sus bayas venenosas. Advertencias como "Alicia, eso es arriesgado" y "Incluso mis hijos lo saben mejor, Alicia" resuenan. Otros preguntan por su estado de salud.

Presuntamente comiendo de un árbol coral, la estrella de "Clueless" Silverstone podría estar experimentando los efectos del envenenamiento. Según informe del Hospital Universitario de Bonn, el consumo de solo dos bayas podría causar síntomas como dolor abdominal, diarrea y náuseas. La dosis letal sigue sin determinarse.

Después de compartir su peculiar tentempié en las redes sociales, los fans de Silverstone ahora la animan a visitar el Centro Médico de Hollywood para un chequeo. A pesar de los posibles riesgos, algunos admiradores aún creen en su espíritu libre y se niegan a criticar sus acciones, afirmando "Incluso en Hollywood, es refrescante ver a una actriz viviendo su vida a su manera".

