Alice Weidel califica la reunión de Scholz-Merz como una cumbre completamente desprovista de significado.

La portavoz de AfD, Alice Weidel, ha calificado la reunión entre el canciller alemán Olaf Scholz y el jefe de la CDU, Friedrich Merz, tras el ataque con cuchillo mortal en Solingen como una "cumbre completamente innecesaria". Según un comunicado de AfD, la reunión, celebrada pocos días antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, no era más que una fachada para dar la impresión de estar ocupados. Weidel criticó a la CDU por no implementar las leyes existentes en las regiones que controlan, como Renania del Norte-Westfalia. Pidió medidas contundentes, declarando: "Esto implica un cese inmediato de la inmigración, el asilo y la naturalización, así como la expulsión inmediata de todos los afganos, sirios e iraquíes que viven ilegalmente en Alemania, además de poner fin a la benevolencia hacia aquellos que están previstos para la deportación". Scholz y Merz, quien lidera el grupo parlamentario de la Unión, Maintenance discussions for approximately an hour at the Chancellery that day, discussing, among other things, the implications of the knife attack in Solingen. Merz urged Scholz to alter his migration policy.

After her criticism of the CDU, Weidel also condemned the timing of Scholz and Merz's meeting, stating, "El ataque con cuchillo en Solingen debería haber sido un catalizador para la acción, no una oportunidad para una cumbre innecesaria". A pesar del incidente violento, el llamado de Merz a un cambio en la política migratoria en respuesta al ataque no encontró eco, ya que la reunión sirvió principalmente como una maniobra política.

