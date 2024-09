Alice emerge como el contendiente inicial para el puesto de canciller dentro de la AfD.

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) está obteniendo un significativo apoyo en las encuestas a nivel nacional, aunque no se considera un contendiente para la cancillería. A pesar de ello, el partido está a punto de nominar a su primer candidato a canciller: Alice Weidel. Según informes de la Agencia de Noticias Alemana (RND), Weidel y su copresidente Tino Chrupalla han llegado a este acuerdo en recientes discusiones. Se llevará a cabo una votación a principios de diciembre entre el consejo federal y la conferencia federal-estatal del partido, seguida de un congreso del partido en enero. Se espera que Weidel sea oficialmente respaldada por los delegados durante la conferencia federal del partido en marzo del año siguiente.

Confirmado por varios presidentes estatales del AfD, Chrupalla reportedly stepping down in favor of Weidel. The two leaders plan to campaign together for the election, with the party known for having right-wing extremist leanings. Chrupalla's decision was reportedly met with admiration. Born in 1976, Weidel is a 45-year-old economist from Switzerland, while Chrupalla is a 49-year-old painter from Lusacia. They have jointly led the AfD parliamentary group since 2021 and the party as a whole since 2022. For the first time, the AfD will field a chancellor candidate in the 2025 federal election, which has historically been led by joint top candidates, such as Weidel and Gauland in 2017, and more recently, Weidel and Chrupalla in 2021.

