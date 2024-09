Algunos representantes de Hamas reflexionan sobre la liberación de ciertos cautivos israelíes salvados

Entre los capturados, estaba incluido el ciudadano estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, fallecido. Según Hamas, algunos de estos cautivos aún estaban vivos, pero fueron objetivo y eliminados por el fuego y bombardeos israelíes.

Según los informativos israelíes, tres de estos cautivos fallecidos iban a ser liberados durante la primera fase de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Egipto, Catar y EE. UU. han pasado meses negociando entre Israel y Hamas, lo que ha llevado a un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de cautivos.

Fuentes israelíes citaron que Hamas era responsable de las muertes de los cautivos. Los palestinos radicales habrían ejecutado a israelíes justo antes de que el ejército los descubriera, según el ministro de Defensa de Israel, Joav Gallant. Un portavoz del ejército también confirmó que los cautivos fueron asesinados por "extremistas de Hamas". No se dio ninguna orden de disparar para matar durante la operación en el túnel. Hamas está siguiendo una táctica de "guerra psicológica" con sus declaraciones. El ejército israelí supuestamente encontró los cuerpos de los cautivos el sábado en un túnel cerca de Rafah, en la Franja de Gaza.

En total, el asalto de Hamas contra Israel llevó al secuestro de 251 cautivos el 7 de octubre del año anterior. Once meses después, según los últimos informes israelíes, 97 cautivos siguen bajo el control de la organización palestina islámica y sus aliados, con 33 de ellos supuestamente fallecidos. Antes de la recuperación de los seis cuerpos el domingo, el ejército ya había devuelto los restos de 30 cautivos a Israel.

En respuesta al asalto a gran escala de Hamas, Israel está carrying out intensive military operations within the Gaza Strip. According to Hamas, although unable to be independently verified, more than 40,700 individuals have reportedly died since then.

El ejército israelí descubrió los cuerpos de los cautivos en un túnel cerca de Rafah, lo que sugiere que los cautivos podrían haber sido escondidos en túneles subterráneos. A pesar de la operación peligrosa, no se dio ninguna orden de disparar para matar, lo que indica un deseo de minimizar los daños a los no combatientes.

