Algunos manifestantes desmantelan la barrera de seguridad mientras numerosos individuos se reúnen fuera del lugar de la Convención Nacional Demócrata.

Multitudes de familias con bebés en cochecitos, estudiantes, figuras políticas y manifestantes portando pancartas y banderas convergieron en el camino que conducía al United Center, sede de la convención, para abogar por un alto al fuego en el conflicto Israel-Hamas. La procesión principal se desarrolló pacíficamente, aunque un grupo se separó y destruyó fragmentos de la barrera de seguridad.

Algunos manifestantes desafiantes fueron detenidos y esposados por la policía mientras intentaban desmantelar una barrera adicional instalada por las autoridades. La policía se protegió con máscaras de gas en respuesta a los manifestantes que intentaban derribar la segunda valla. Las autoridades confirmaron que el perímetro de seguridad interior que rodeaba el sitio de la convención remained intacto, sin causar daño a los asistentes.

El superintendente de policía de Chicago, Larry Snelling, declaró que algunos de los individuos que desmantelaron la barrera lanzaron botellas de agua y otros escombros a los oficiales de policía. La situación se manejó sin recurrir a porras ni productos químicos, según Snelling, quien acompañó a los pacificadores el lunes.

Snelling afirmó: "Cuando individuos se mueven dentro de un grupo con la intención de promover actos de violencia o vandalismo, los detendremos. No toleraremos ninguna forma de destrucción en nuestra ciudad".

Entre la multitud, los participantes corearon consignas como "Pon fin a la ocupación ahora" y "El mundo entero está observando". Recordando las protestas contra la guerra de Vietnam que tuvieron lugar durante la ilustre Convención Demócrata de 1968 en Chicago, donde la policía chocó con los activistas en televisión en vivo, las familias observaban desde sus porches o puertas delanteras. Algunos jóvenes llevaban keffiyeh, soplaban burbujas o ondeaban pancartas de "puños libres".

La manifestación coincidió con el paseo del presidente Joe Biden por el casi desierto United Center, programado para dar un discurso por la noche.

"Biden, no puedes eludir la responsabilidad. Te acusamos de genocidio", coreaban los manifestantes al ritmo de la percusión. También denunciaron a Biden como "Joe el Genocida" e impugnaron a la vicepresidenta Kamala Harris con frases similares.

Los manifestantes afirmaron que sus objetivos no habían cambiado desde que Biden se retiró de la carrera y respaldó rápidamente a Harris. Esperaban amplificar su mensaje progresista ante las principales figuras demócratas del país.

"La gente está muriendo", dijo Cameron Benrud, un maestro de educación especial de 25 años de Minneapolis. Viajó cinco horas para asistir a la manifestación en Union Park, instando a los líderes demócratas a dejar de financiar a Israel.

"Vengo de Minnesota, un lugar pequeño, y me siento completamente impotente. Debes actuar", aseguró.

El alcalde Brandon Johnson declaró que se habían implementado meticulosamente los preparativos. "La ciudad de Chicago es excelente en eventos como estos", remarked en una conferencia de prensa. "Estamos listos".

Los organizadores esperaban que más de 20,000 personas participaran en la manifestación y marcha del lunes. Sin embargo, solo unos pocos miles de manifestantes estuvieron presentes, y las autoridades de la ciudad no proporcionaron una cifra aproximada.

La organizadora Faayani Aboma Mijana se sintió orgullosa de la asistencia, dadas las "intensas represiones" de la ciudad.

El área de Chicago alberga una de las comunidades palestinas más grandes de Estados Unidos, con autobuses que transportan activistas de diversas regiones del país.

Taylor Cook, organizador de la Freedom Road Socialist Organization, viajó desde Atlanta para la manifestación. Cook enfatizó el objetivo del grupo de obligar a todos los demócratas a condenar el apoyo a Israel, especialmente a Harris.

"Nos dirigimos a la vicepresidenta Harris, ella ha sido cómplice en esto. Many believe it to be solely Joe Biden's responsibility, but she holds the position of vice president", noted. "So we implore, cease your contribution if you need our approval".

Los simpatizantes pro-palestinos se reunieron en el parque, situado al oeste del distrito empresarial Loop, para la manifestación antes de la marcha.

El candidato presidencial independiente Cornel West se dirigió a la asamblea, lo que provocó aplausos entusiastas.

Cuarenta defensores de Israel deambulaban por el parque durante la manifestación, desplegando banderas israelíes mientras mantenían una actitud principalmente silenciosa, rodeados por unos veinte oficiales de policía en bicicletas. Aunque occasionalmente las tensiones se intensificaron, no hubo enfrentamientos físicos.

Josh Weiner, cofundador de la Chicago Jewish Alliance, que caminó junto al grupo proIsrael, expresó su intención como "expresar nuestra presencia". Weiner citó la denegación de permisos por parte de la ciudad.

"The pro-Palestine protesters have acquired multiple permits, even a march permit, which appears to provide a slightly biased edge", pointed out Weiner.

Las tensiones entre los activistas de la coalición y la ciudad persistieron en cuanto al lugar y los arreglos de la protesta. Un juez falló a favor de la ciudad, bloqueando una ruta de marcha de aproximadamente 1 milla argumentada como un espacio insuficiente para las masas esperadas.

Extrañamente, no hubo participantes ni espectadores para el escenario de discursos ofrecido por las autoridades de la ciudad cerca del United Center, aunque ocho grupos estaban programados para hablar durante 45 minutos ese lunes. En otros días, grupos conservadores, como el think tank Illinois Policy Institute, difundirán discursos.

Por la tarde, el Ejército de los Pobres de Filadelfia, defensores de la justicia económica, se reunieron en Humboldt Park antes de marchar más de 3 millas hasta el United Center.

