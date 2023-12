Algunas grandes farmacias prevén dispensar píldoras abortivas, pero no en todos los estados

La FDA informó el martes en su sitio web de que las farmacias que obtengan la certificación para dispensar mifepristona, que puede utilizarse en un aborto farmacológico, podrán hacerlo directamente a quien tenga una receta de un prescriptor certificado.

Por primera vez, esto permite a las farmacias ambulatorias dispensar mifepristona, dijo Lewis Grossman, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Washington de la American University.

Pero eso no significa que todas las farmacias vayan a dispensar el medicamento.

"En cuanto a si esto tendrá algún impacto en los estados donde el aborto está prohibido, creo que la respuesta es probablemente no", dijo Grossman. "No veo ningún efecto real allí".

No está claro qué otras farmacias solicitarán la certificación ni qué impacto tendrá en el acceso al aborto en lugares donde está prohibido o restringido.

"No está nada claro que muchas o todas o la mayoría de las farmacias, o las farmacias en zonas más rurales, o las farmacias en estados rojos lo vayan a hacer de manera que aumente significativamente el acceso al aborto con medicamentos", dijo Leah Litman, profesora de Derecho en la Universidad de Michigan, en un correo electrónico el miércoles.

Además, "las farmacias de venta por correo ya han estado dispensando píldoras con el permiso de la FDA", escribió. "Así que la posibilidad de abortar con medicamentos existía antes de esta última decisión".

Una norma diferente

En un aborto con medicamentos, la mifepristona se utiliza con otro fármaco llamado misoprostol para interrumpir un embarazo. La mifepristona bloquea una hormona llamada progesterona que es necesaria para que continúe el embarazo. Las farmacias ya pueden distribuir misoprostol.

En una declaración el miércoles, Walgreens dijo que está "trabajando a través del registro, la formación necesaria de nuestros farmacéuticos, así como la evaluación de nuestra red de farmacias en términos de donde normalmente dispensar productos que tienen requisitos adicionales de la FDA y dispensará estos en consonancia con las leyes federales y estatales."

CVS dijo en un comunicado: "Planeamos buscar la certificación para dispensar mifepristona donde sea legalmente permisible."

Honeybee Health, una empresa de farmacia en línea que había estado suministrando y enviando medicamentos abortivos, publicó en su página verificada de Facebook el martes que "se convirtió oficialmente en la primera farmacia certificada para dispensar el aborto con medicamentos."

La farmacia en línea sólo puede distribuir las píldoras en los estados donde está permitido.

"Al inicio de la pandemia, Honeybee Health se convirtió rápidamente en la primera farmacia digital en suministrar y enviar el aborto con medicamentos. Estamos orgullosos de asociarnos con la mayoría de los proveedores de aborto por telemedicina en EE.UU. y de trabajar en estrecha colaboración con nuestro fabricante para ayudar a establecer los altos estándares requeridos para la certificación en respuesta al ajuste de la FDA al programa REMS", dice el post de Facebook. REMS se refiere al programa de Evaluación de Riesgos y Estrategia de Mitigación para la mifepristona.

Pero para muchas farmacias, llevará algún tiempo revisar y decidir si se someten al proceso de certificación - y el proceso de certificación puede ser complicado.

"La mifepristona no es el tipo de medicamento para el que normalmente se exige ningún tipo de certificación farmacéutica", dijo Grossman. "Y este régimen de certificación de farmacia en particular parece mucho más oneroso de lo que cabría esperar para un fármaco aleatorio con un perfil de seguridad similar".

La Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud dijo en un comunicado que "el cambio de la FDA no obliga a que las farmacias deban almacenar o dispensar mifepristona, ni reemplaza ninguna ley estatal que restrinja la prescripción o dispensación del medicamento."

Efectos sobre el acceso al aborto

Quedan interrogantes sobre cómo podrían afectar los cambios al panorama del acceso al aborto, dijo Litman.

"No está claro que la última medida de la FDA signifique que los estados no puedan imponer diferentes restricciones al aborto a los médicos que prescriben el aborto farmacológico, o a los farmacéuticos que dispensan las recetas, o a las personas que toman el aborto farmacológico para inducir un aborto", dijo. Además, no está claro si alguien que vive en un estado con restricciones al aborto puede utilizar los servicios de telesalud para obtener una receta de mifepristona y recibirla por correo.

En los lugares donde el aborto estaba prohibido o fuertemente restringido antes de la actualización de la FDA, sigue estando prohibido o restringido, dijo Elizabeth Nash, una política principal asociada de las cuestiones estatales en el Instituto Guttmacher, una organización sin fines de lucro de salud reproductiva.

"El cambio de la FDA al permitir la dispensación en farmacias significa que hay más opciones de acceso para las personas en los estados donde el aborto no está fuertemente regulado y el derecho al aborto está protegido. Donde se ha prohibido el aborto, el aborto sigue prohibido", dijo Nash.

"Lo que estamos viendo ahora es que si un estado ha prohibido el aborto, entonces el aborto farmacológico no está disponible. Y creo que vamos a ver cómo se desarrolla esta tensión entre la autoridad de la FDA sobre fármacos y dispositivos y las leyes estatales", dijo. "Es posible que veamos algunos casos judiciales en torno a esta misma cuestión en cuanto a la autoridad de la FDA y las leyes estatales".

Andrea Miller, presidente del grupo de defensa Instituto Nacional de Salud Reproductiva, elogió los cambios de la FDA, llamándolos un "importante paso adelante" en términos de aumentar el acceso a la medicación del aborto - pero dijo que hay "una desafortunada realidad."

"La desafortunada realidad es que ahora mismo hay más de una docena de estados en los que el aborto es ilegal o casi totalmente ilegal, está prohibido. Y, por desgracia, al igual que la gente se ve obligada a hacer ahora, es probable que algunas personas en estados donde el aborto está prohibido decidan viajar a otro estado para buscar un aborto farmacológico", dijo Miller.

"No creemos que se deba obligar a nadie a viajar de ese modo y, ciertamente, a medida que esto avanza, hay muchos abogados muy inteligentes que están estudiando la cuestión de cómo se incorporarán a las farmacias y a las cadenas de farmacias, y dónde puede ocurrir, y cómo interactúan estas diferentes disposiciones federales y estatales", dijo.

La certificación farmacéutica de la FDA para la mifepristona exige a las farmacias hacer un seguimiento de los envíos y llevar un registro de los prescriptores, los receptores y los números de lote de cada medicamento dispensado. Esto "impide la creación de una red de distribución secundaria de este medicamento", dijo Grossman, por ejemplo, si las personas en un estado con acceso envían el medicamento a los que están en estados con restricciones al aborto.

Preguntó: "¿Tendría acceso a esos registros un estado que estuviera procesando a alguien por desvío? Porque si lo hacen, entonces eso es un desincentivo para proporcionarlo a las personas en los estados que lo prohíben".

El que los estados puedan aplicar leyes restrictivas sobre el aborto a personas que "proporcionen, faciliten el acceso u obtengan medicamentos para abortar" a alguien en otro estado o dentro de un estado depende en parte de una doctrina conocida como preemption, según la cual una ley estatal que socave el propósito o los objetivos de la ley federal no puede aplicarse, dijo Litman.

En el clima político actual, "no está nada claro" si el Tribunal Supremo de EE.UU. diría que las recientes acciones de la FDA "prevalecen" sobre las leyes estatales que restringen el acceso al aborto con medicamentos, dijo Litman, o que las leyes estatales prevalecen en la medida en que regulan el aborto con medicamentos.

Carma Hassan, de CNN, ha contribuido a este informe.

