Alexia Putellas: La mejor jugadora cree que el fútbol femenino será debidamente respetado en todo el mundo dentro de cinco años

Fue la jugadora estrella de un FC Barcelona Femení que dominó España y Europa en 2021, y ya había sido galardonada en noviembre con el Balón de Oro Femenino, que reconoce cada año a la mejor jugadora del mundo.

Sin embargo, no ha dejado que ese éxito se le suba a la cabeza, y la centrocampista española, de 27 años, tiene más ganas que nunca de aumentar su palmarés.

"Todavía no me he dado cuenta de lo que ha pasado", declaró a Becky Anderson, de la CNN, en Dubai, antes de la ceremonia de entrega de premios del 27 de diciembre. "Y la verdad es que no quiero, porque es una forma de mantener mi motivación y de ser mejor cada día, y lo que hemos pasado no importa, para poder volver atrás y repetirlo".

Será una tarea difícil mejorar, y no digamos repetir, sus logros de la temporada pasada. Putellas capitaneó al Barça hacia un triplete sin precedentes al ganar la Liga de Campeones femenina, la Liga española y la Copa del Rey.

Por el camino, su equipo fue absolutamente dominante, marcando 208 goles en la temporada 2020/21 y encajando sólo 25. El punto álgido fue la goleada por 4-0 al Chelsea en mayo para conquistar la UCL femenina por primera vez.

Los resultados de esta temporada a menudo han parecido marcadores de rugby: 10-1 contra el Sevilla; 8-1 contra la Real Sociedad; 9-1 contra el Alavés; 8-0 contra el Villarreal; 6-0 contra la Juventus; 4-0 contra el Arsenal... y la lista continúa.

Putellas atribuye esta sensacional racha a la confianza en el estilo de juego del equipo y al tiempo que llevan juntos.

"Confiamos al 100% en que esto nos llevará al éxito... todo esto nos ayuda a conseguir grandes objetivos".

La brecha salarial 'se acerca' pero aún 'falta'

Al dominio blaugranaayuda el hecho de que el club valora claramente al equipo Femení, que se hizo profesional en 2015.

Según su informe anual, el club en su conjunto gastó más de 8 millones en salarios y otros gastos para su equipo femenino en 2020/21. En agosto, por primera vez en 40 años, la famosa academia de La Masía -entre cuyos graduados se encuentran los grandes del fútbol Lionel Messi, el actual entrenador masculino del Barça Xavi y Andrés Iniesta- abrió sus puertas a las alumnas.

"El Barça ha creado la estructura para un equipo femenino de élite, que puede ser autosuficiente", afirmó Putellas. "Pero quiero decir que la inversión y la apuesta, la creencia en este proyecto se mantuvo incluso cuando no pudimos ganar la liga, por ejemplo, o un campeonato internacional".

Efectivamente, esa inversión ha dado sus frutos. Al clasificarse este año para la Liga de Campeones, el equipo tiene garantizado un pago de al menos 452.000 dólares.

Este pago ha aumentado sustancialmente desde que el equipo ha ganado sus seis partidos de la fase de grupos. Los vencedores de la edición de este año ganarán 1,58 millones de dólares en la final. El bote global de premios de 27 millones de dólares para la competición de esta temporada es cuatro veces mayor que el del año pasado: una señal de que el fútbol femenino está creciendo exponencialmente en Europa.

"Ellos [el Barcelona] me tratan al 100% como a una futbolista, el género no importa", dijo Putellas. "Hace 20 años no era lo mismo que ahora y estoy segura de que ni en 20, pero sí en cinco años, cambiará aún más. La profesión de mujer futbolista será respetada en todo el mundo, a pesar de las diferentes culturas que existan o de las diferentes religiones".

Aun así, la diferencia de premios y salarios entre el fútbol masculino y el femenino es astronómica. El ganador de la edición masculina de la Liga de Campeones de este año puede esperar recibir más de 60 millones de dólares como mínimo, antes de que se pague ninguna de las primas por ganar. La leyenda masculina del Barça y actual estrella del PSG Lionel Messi cobró 167 millones de dólares en cada una de sus cuatro últimas temporadas en el club.

Toda la carrera de Putellas ha transcurrido al calor de este encendido debate mundial en torno a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el deporte. La disparidad salarial ha sido un tema especialmente polémico, destacado por la futbolista estadounidense Megan Rapinoe. Rapinoe es una de las 28 jugadoras y ex jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos que luchan por la igualdad salarial en una demanda contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

"Cada vez estamos más cerca, pero todavía falta", dijo Putellas. "Todavía queda mucho camino por recorrer y ahora sé que tengo una voz importante. De hecho, estoy aquí para esto".

Humildes comienzos

Putellas creció lejos de la ostentación y el glamour de una noche de premios en Dubai.

Nacida en Mollet del Vallès, a las afueras de Barcelona, su mayor apoyo fue su difunto padre, seguidor de toda la vida del club en el que ahora juega.

"La verdad es que lo que me duele es que él no haya podido vivir conmigo todo lo que me está llegando ahora; jugar con el club que siempre hemos apoyado, y todo lo que está pasando, los títulos. Esto es lo que me da pena".

Putellas controla el balón durante un partido de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA en diciembre.

La fama no la ha cambiado y sigue teniendo los mismos amigos de donde creció. No les interesa el fútbol, ni su carrera, que para ella es una importante vía de escape.

"Me ayudan mucho y me ayudan a no olvidar nunca de dónde vengo y lo que he hecho para estar donde estoy hoy".

Putellas ve ahora su carrera como jugadora como un ejemplo de lo que las jóvenes pueden conseguir, y el propio juego como un "reflejo de la sociedad".

"Creo que el fútbol es una forma de conseguir acabar con muchas desigualdades históricas de la mujer, o de cómo vemos a la mujer", declaró a la CNN. "Sólo veía hombres jugando al fútbol y siendo profesionales... como portavoz, podemos dar voz a las mujeres que quieren [jugar] y no pueden porque nadie está creando estructuras o equipos".

Visite CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

Reflexionando sobre su propia infancia, y sobre quién la inspiró, dijo que "nunca se quedó quieta".

Desde luego, no lo hizo en 2021. Completó el año con un triplete en su último partido antes de tomarse un merecido descanso en Dubai durante las vacaciones de invierno del club.

El Barça se prepara para una nueva temporada llena de éxitos y, en 2022, la jugadora espera enorgullecer aún más a los habitantes de Mollet del Vallès.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com