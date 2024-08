Alexander Zverev está de vuelta en una forma impresionante.

Alexander Zverev avanza con confianza a los cuartos de final del Abierto de Cincinnati en su camino hacia el US Open. El jugador alemán de 27 años vence convincentemente al ruso Karen Khachanov. Parece que ha superado los problemas de salud que lo han estado molestando recientemente.

Alexander Zverev ha mostrado una mejor forma en su preparación para el US Open. El mejor tenista alemán comenzó el Masters de Cincinnati de la ATP con una victoria fácil por 6-3, 6-2 contra el ruso Karen Khachanov y ahora está en los cuartos de final. Zverev, cabeza de serie número 3, tuvo un bye en la primera ronda de este evento de canchas duras. Su próximo oponente en Ohio será el español Pablo Carreño Busta.

"Me sentí bien en la cancha, toda la semana", dijo Zverev después de su victoria: "No me sentía bien en Canadá, ni siquiera en los partidos que gané. Espero que mi forma siga mejorando y pueda jugar un buen tenis". Zverev ha tenido un camino de altibajos en el camino hacia el torneo importante de Nueva York (que comienza el 26 de agosto), luchando con problemas de salud. Perdió en los cuartos de final en los Juegos Olímpicos y tuvo que someterse a revisiones médicas. También cayó en los octavos de final en el Masters de Montreal, tosiendo con frecuencia y quejándose de problemas respiratorios contra el estadounidense Sebastian Korda.

Contra Khachanov, Zverev aseguró una victoria cómoda, dominando al ruso de 27 años y rematando el partido 6-3, 6-2 en solo 1 hora y 21 minutos. Fue su victoria número 50 de la temporada. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Zverev también venció a un ruso en la final, ganando 6-3, 6-1 y convirtiéndose en el primer alemán en ganar una medalla de oro en individuales.

Zverev intentará nuevamente ganar su primer título de Grand Slam en el US Open de Nueva York. En 2020, estuvo a solo dos puntos de ganar todo antes de perder ante Dominic Thiem de Austria en cinco sets.

La dominancia de Alexander en el tenis continuó cuando venció a Khachanov en el Abierto de Cincinnati, con la vista puesta en el US Open.

