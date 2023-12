Alexander Zverev dice que "probablemente habría más" casos de Covid-19 en el Open de Australia con el aumento de los controles

El miércoles, el francés Ugo Humbert dio positivo por Covid-19 en un control previo a su salida tras su derrota en primera ronda contra su compatriota Richard Gasquet.

"Bastantes jugadores lo tenían cuando llegaron, bastantes jugadores creo que lo tienen ahora", dijo Zverev a los periodistas tras su victoria en segunda ronda contra John Millman.

"No nos estamos haciendo las pruebas, así que creo que si nos las hiciéramos, probablemente habría más positivos que ahora, en cierto modo".

Todos los jugadores deben estar completamente vacunados para poder jugar en el Abierto de Australia, a menos que tengan una exención médica válida.

En una entrevista concedida el jueves a Nine Network, el director de Tennis Australia, Craig Tiley, declaró que los jugadores deben someterse a las pruebas una vez que llegan a Australia y de nuevo entre cinco y siete días después de su llegada.

Añadió que las pruebas son obligatorias si un jugador tiene síntomas de Covid-19.

La CNN se ha puesto en contacto con Tennis Australia en relación con sus protocolos de pruebas en el Open de Australia, pero no ha recibido respuesta.

Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie en el cuadro femenino, dijo tras su derrota en segunda ronda contra Alize Cornet que se había estado haciendo pruebas cada dos días ella sola en su habitación de hotel, mientras que Zverev también dijo que había estado tomando precauciones adicionales.

"Hay muchos casos en Melbourne, hay muchos casos en Australia por todas partes, así que no hago mucho fuera. Todavía no he ido a ningún restaurante, no he salido, no he estado en ningún sitio excepto en la habitación del hotel y en los juzgados", dijo.

"Estoy haciendo una especie de burbuja para mí, simplemente porque no quiero correr riesgos y quiero darme la mejor oportunidad posible de hacerlo bien aquí. Si me toca Covid, obviamente no será así".

La semana pasada, el jugador australiano Bernard Tomic expresó su consternación por los protocolos de pruebas antes del Abierto de Australia, diciendo: "No puedo creer que nadie se someta a las pruebas. Permiten que los jugadores entren en la pista con pruebas rápidas en su habitación... no hay pruebas oficiales de PCR".

Según el Jefe de Sanidad de Victoria, Brett Sutton, el estado registró 21.966 nuevos casos de Covid-19 el miércoles, lo que da un total de 246.894 casos activos.

El Open de Australia concluirá el 31 de enero.

