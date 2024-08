- Alexander se convierte en padre una vez más.

"La estrella de 'DSDS' Alexander Klaws, de 40 años, ahora es 'un padre de tres hijos emocionado': El vocalista y su esposa Nadja Scheiwiller, de 39 años, han ampliado su familia. Compartieron la feliz noticia en Instagram la noche del 25 de agosto. También revelaron detalles del bebé: 'Estamos sorprendentemente enamorados y muy agradecidos de que nuestro pequeño León haya llegado sano y salvo a nuestra 'familia Klaws'', indicó la publicación.

Klaws compartió una foto de él recostado en el suelo con sus dos hijos mayores sentados en su espalda, y Nadja mostrando al recién nacido. Klaws sostiene un cartel que dice 'Partido Terminado'.

Alexander Klaws no necesitó disfrazarse de 'Winnetou' en la sala de partos

'No puedo empezar a describir la vorágine de emociones que he experimentado en los últimos días y semanas', añadió el cantante y artista musical. 'Pero puedo decir esto: No, no me vestí de Winnetou en la sala de partos, porque sí, estuve presente en el nacimiento, ya que León había mantenido sus conversaciones con la primera pareja padre-hijo en el útero y llegó en un día libre'.

Continuó: 'Es imposible sentir más orgulloso, más agradecido y, sin embargo, más humilde ante la fuerza bruta del parto, hacia Nadja y hacia todas las mujeres del mundo. Ahora simplemente estamos disfrutando del tiempo para conocernos... ¡Bienvenido, pequeño León!'

Alexander Klaws anunció mediante Instagram el Lunes de Pascua (1º de abril) que se convertiría en padre nuevamente. Se casó con Nadja Scheiwiller en 2019 y la conoció en 2010 durante los ensayos del musical 'Tarzan'. Ya tienen dos hijos, Lenny y Flynn. Klaws se dio a conocer como el ganador de la primera temporada de 'Germany's Got Talent' de RTL en 2003.

