Alex Murdaugh podría enfrentar un nuevo juicio por asesinato después de la decisión de la Corte Suprema de Carolina del Sur

La orden, emitida el martes, significa que el caso irá directamente al tribunal supremo, saltándose el proceso de apelación de la Corte de Apelaciones. El Tribunal Supremo del estado podría revocar una decisión de un juez de principios de este año que negó el intento de Murdaugh de obtener un nuevo juicio.

Sus abogados presentaron una moción en julio solicitando la revisión del alto tribunal de esa resolución antes de que su apelación sea determinada por la Corte de Apelaciones del estado, ya que el caso "concierne a un tema de interés público significativo y un principio legal de gran importancia que merece certificación".

A finales del año pasado, el equipo legal de Murdaugh solicitó un nuevo juicio basándose en alegaciones de que la ahora exjefa del condado de Colleton, Rebecca "Becky" Hill, manipuló al jurado haciendo comentarios que implicaban la culpabilidad de Murdaugh.

El 29 de enero, el antiguo jefe de justicia Jean Toal dictaminó que Hill, la ahora exjefa, estaba "atractada por la llamada de la fama" y hizo comentarios impropios al jurado, pero decidió que los comentarios no influyeron en el veredicto que se alcanzó.

"Simplesmente no creo que la autoridad de nuestro Tribunal Supremo de Carolina del Sur requiera un nuevo juicio en un juicio muy largo como éste, basado en algunas comentarios efímeros y estúpidos de una jefa de tribunales influida por la publicidad", dijo Toal en enero.

En el escrito de Murdaugh solicitando la revisión del Tribunal Supremo del estado, sus abogados escribieron que el "principio legal de gran importancia es si es presumiblemente perjudicial para un funcionario del estado que abogue secretamente por un veredicto de culpabilidad a través de contactos ex parte con los jurados durante el juicio, o si un acusado, habiendo probado que los contactos ocurrieron, debe demostrar también somehow que el veredicto habría sido diferente en un juicio hipotético en el que la advocacy subrepticia no hubiera ocurrido".

Hill ha negado reiteradamente las alegaciones, pero ha renunciado a su cargo de jefa de tribunal y enfrenta numerosas violaciones éticas del estado que alegan que utilizó su posición profesional para beneficio personal.

CNN ha contactado con la oficina del fiscal general del estado en busca de comentarios.

El año pasado, después de un juicio de seis semanas, un jurado del condado de Colleton declaró a Murdaugh culpable de disparar y matar a su esposa, Maggie, y a su hijo menor, Paul, en la finca de caza de la familia en junio de 2021. Fue condenado a - y actualmente cumple - dos cadenas perpetuas en prisión

Lea también: