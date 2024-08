- Alerta de terrorismo antes de los conciertos de Swift: tercer arresto

Después de la cancelación de los conciertos de Taylor Swift en Viena, otra persona ha sido arrestada. Un hombre de 18 años de Irak fue puesto bajo custodia, según el ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner. El sospechoso había jurado lealtad a la organización terrorista Estado Islámico (IS) y era conocido por estar asociado con el principal sospechoso de 19 años. Sin embargo, no hay indicios de participación directa en los planes de ataque. Se cree que los dos jóvenes eran conocidos en lugar de amigos cercanos.

Mientras tanto, la oficina del fiscal ha solicitado la detención de los dos sospechosos de terrorismo arrestados el miércoles. Se esperaba que el tribunal regional de Wiener Neustadt decidiera sobre la imposición de la detención más tarde en la tarde.

Los sospechosos están siendo investigados por pertenencia a una organización terrorista y una organización criminal. Se les acusa de tener conexiones con la red terrorista IS y de apoyar sus objetivos e intenciones, según un portavoz de la oficina del fiscal.

Plan: Coche como arma

El joven de 19 años estaba planeando un ataque fuera del estadio donde la superestrella estadounidense Taylor Swift estaba programada para actuar ante más de 60,000 espectadores. Sus tres conciertos en Viena esta semana fueron cancelados debido a preocupaciones de seguridad, decepcionando a decenas de miles de fans de Swift.

El principal sospechoso, que ha hecho confesiones completas, tenía acceso a un dispositivo explosivo funcional que había hecho él mismo. Presuntamente pretendía conducir su coche contra los fans que esperaban fuera del Ernst-Happel-Stadion el jueves o el viernes, con la intención de matar a la mayor cantidad posible de personas utilizando un dispositivo explosivo y armas blancas.

Químicos para la bomba de la antigua empresa

Según información de la Agencia de Prensa Austriaca (APA), había insinuado a dos amigos que quería llevar a cabo un ataque terrorista. Cuando el joven de 19 años dejó su trabajo en una empresa química, habló de tener "grandes planes". También se sospecha de que robó los químicos necesarios para hacer una bomba de la empresa.

El joven de 19 años no tenía abogado hasta la tarde del viernes. Según información de fuentes de investigación, el joven que vive con sus padres en Ternitz ha mostrado peculiaridades psicológicas. Recently, he had significantly changed his appearance, apparently to match the typical image of a fighter de IS, by not shaving. También puede haber tomado esteroides anabólicos para aumentar la masa muscular.

La segunda persona arrestada tiene 17 años. Trabajaba como montador de escenario y andamios en el estadio de Swift. El teenager, que tiene raíces turco-croatas, ya era conocido por la seguridad del estado. Es amigo del joven de 19 años, whose family comes from North Macedonia.

Un joven de 15 años continúa siendo intensamente interrogado como testigo

Un joven de 15 años, que se está tratando como testigo, continúa siendo intensamente interrogado, dijo Karner. Mientras que el joven de 19 años ha hecho una confesión, el joven de 17 años continúa negándose a hacer una declaración. Las investigaciones continúan a toda velocidad y se informará a la opinión pública de cualquier nuevo hallazgo, dijo el ministro del Interior.

Buen ánimo en lugar de caras largas, eso parecía ser el lema de miles de fans de Taylor Swift que celebraron juntos en la ciudad, entre otros el jueves por la noche. Los jóvenes en su mayoría cantaban las canciones de la megastar, intercambiaban pulseras y tomaban innumerables selfies. Algunos lugares ofrecían a los fans bebidas gratuitas como consuelo por la diversión perdida. Los tres conciertos planeados en Viena se vendieron en el verano de 2023 en el tiempo más corto. Se esperaban alrededor de 170,000 fans en el evento. Muchos de ellos habían estado en la ciudad durante mucho tiempo cuando el organizador tiró del freno de emergencia debido a preocupaciones de seguridad.

Swift remains silent

Taylor Swift herself has not yet commented on the events. The 34-year-old initially avoided addressing her 285 million followers on Instagram. Now, the next stops of her Eras Tour are likely to receive particular attention. From August 15 to 19, Swift will perform at the London Wembley Stadium. After that, she will leave Europe and conclude her tour with performances in Toronto and Vancouver in November.

The European Union has expressed concern over the escalating terrorist threats in Austria, urging increased cooperation and information sharing between law enforcement agencies. The Austrian government, in response, has reassured its commitment to upholding security and protecting its citizens, highlighting the ongoing investigation involving the two arrested terrorism suspects.

