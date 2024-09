- Alerta de riesgo de incendio más alto declarada en las regiones del norte de Sajonia por incendios forestales

El riesgo de incendios forestales está aumentando en Sajonia. Según el informe de la entidad estatal Sachsenforst, se prevé el nivel de alerta más alto, el 5, para hoy en las regiones norteñas de Meißen, Görlitz, Bautzen y Nordsachsen. Marco Horn de Sachsenforst advirtió: "Incluso una pequeña llama puede encender un incendio forestal en estas áreas".

Los pinares en las regiones norteñas del estado son notablemente escasos en comparación con otras áreas. Con el suelo cubierto de hierba seca, un fuego puede propagarse fácilmente. Horn instó a la precaución, recordando que los humanos son principalmente responsables de estos incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Alemán predice que no habrá lluvias significativas esta semana, excepto por lluvias intensas locales en las partes occidentales de Sajonia. Even these showers, as stated by meteorologist Cathleen Hickmann, won't mitigate the wildfire risk. Las temperaturas permanecerán altas y la humedad baja hasta el fin de semana.

Sajonia utiliza cinco niveles de peligro de incendio forestal, con el nivel 1 indicando un riesgo mínimo y el nivel 5 significando un riesgo extremo. En los niveles 4 y 5, se aconseja a las personas que eviten las áreas forestales afectadas, y para aquellos que aún están en el bosque, se recomienda mantenerse en los caminos principales. Se pueden imponer restricciones adicionales por los distritos.

Desde el inicio del año, se han informado 64 incendios forestales en Sajonia hasta finales de agosto, en comparación con los 58 incendios forestales informados para todo el año anterior. Hace dos años, varios incendios importantes barrieron varios bosques en Sajonia, lo que llevó a una inversión sustancial del gobierno estatal en esfuerzos de prevención de incendios.

Dado el clima actual seco y las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Alemán advierte que el nivel de alerta 5 para incendios forestales permanecerá en efecto para las regiones norteñas de Meißen, Görlitz, Bautzen y Nordsachsen. A pesar de las lluvias intensas previstas, estas lluvias son poco probables que reduzcan significativamente el riesgo de incendios forestales debido a las temperaturas altas y la humedad baja que continuarán.

