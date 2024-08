Alemania vuela a grandes alturas con el misil Uscins

La selección alemana de handball masculina lucha por medallas olímpicas. Esto no se esperaba, pero es parte de un desarrollo. Después del "milagro del handball" contra los campeones olímpicos Francia, ahora quieren todo.

Quedaban 13 segundos para el final, con casi 30,000 fanáticos franceses eufóricos en el estadio de fútbol de Lille convertido en un templo de handball, animando a su equipo para llegar a las semifinales del torneo olímpico de handball. 13 segundos, una fracción aparentemente hopeless cuando estás perdiendo por dos goles. Como el equipo alemán, que había dado lo mejor de sí en un gran partido pero parecía destinado a quedarse vacío una vez más, como había sido tan a menudo en los últimos años.

Era 27:29, luego Renars Uscins finalmente trajo el futuro del handball alemán al presente. En una final loca, Uscins salvó a su equipo DHB contra todas las probabilidades, primero forzando el tiempo extra, luego enviando a la legendaria generación de oro de Francia a las lágrimas.

El zurdo, que había jugado en la selección nacional juvenil solo el verano pasado, terminó con 14 goles. Ningún otro jugador nacional alemán había anotado nunca tantos en un solo partido olímpico. El equipo alemán ahora está en las semifinales. "Queremos todo ahora. Eso está claro. Ahora quieres lo mejor, y lo mejor es el oro", dijo el extremo izquierdo Rune Dahmke antes del partido semifinal contra España (16:30 horas/ZDF y ticker en vivo en ntv.de).

El futuro está aquí

El torneo olímpico tiene una densidad de rendimiento increíble, con solo 12 equipos compitiendo por las medallas. Casi todos de clase mundial, con Hungría y Croacia siendo dos equipos altamente valorados que no lograron salir de la ronda preliminar. Y el grupo alemán, que el equipo DHB ganó con nueve debutantes olímpicos, cuenta por tres de los cuatro semifinalistas. Los franceses, los campeones europeos y defensores del título, los anfitriones impulsados por decenas de miles de fanáticos, eran un oponente de cuartos de final tan temido que Eslovenia perdió deliberadamente su último partido de grupo contra Alemania para evitar al "Équipe tricolore". El camino que ha tomado el equipo alemán hasta ahora no podría haber sido más difícil.

En el Campeonato Europeo en casa en enero, donde secretamente esperaban causar sensación con el público local, hubo una serie de derrotas: contra Francia en la fase de grupos, contra los poderosos daneses en las semifinales y finalmente contra Suecia en un partido por el bronce decepcionante. A pesar de todo, estaban confiados en que habían acercado la brecha a las naciones absolutas de la cima Francia, Dinamarca, Suecia y España. No tan espectacular como se había esperado, pero un paso al fin y al cabo.

"No tenemos la experiencia de Dinamarca, Francia y Suecia, pero tenemos mucho talento", dijo el entrenador Alfred Gislason hace medio año. "Con nuevos jugadores en el equipo, hemos ganado nuevas opciones que podrían ser muy valiosas en el futuro. Eso fue un paso adelante", elogió el capitán Johannes Golla en su resumen del EM.

Ahora el futuro está aquí: Con Uscins, el también guardameta de 22 años David Späth, que hizo la última parada para completar el milagro de Lille, el capitán Golla (26), Julian Köster (24), y el organizador Juri Knorr (24), los portadores de rendimiento incluso tienen espacio para el desarrollo. Contra España, que solo calificó para las semifinales después del tiempo extra contra Egipto y perdió contra Alemania en la ronda preliminar (31:33), el equipo DHB es ahora repentinamente el claro favorito. Y tienen las manos en la primera medalla desde 2016.

**Uno no querría entreten la idea de que "Los españoles son un equipo que podría llegar a la final sin jugar un buen partido. Eso es exactly cómo se siente ahora. Son un oponente muy molesto", advirtió el capitán Golla. "Espero que no sea una desventaja porque los subestimamos, pero por supuesto que no lo será". El extremo izquierdo Dahmke, uno de los últimos veteranos del equipo, está seguro: "No se decidirá normalmente". El campeón europeo de 2016 ya está preparando a su equipo y a los fanáticos para "el próximo drama". Y el portador de esperanzas Uscins, que está empatado en el cuarto lugar en la lista de goleadores del torneo olímpico con 42 goles, quiere "mostrar la misma lucha" que contra Francia. "De lo contrario, estaremos jugando por el bronce muy rápidamente", dijo Uscins. Su receta? "Queremos llevar el flujo con nosotros!"

Este equipo no solo está lleno de talento, sino también de gran determinación y hambre de nuevos éxitos. Lo demostraron en el Campeonato Europeo en casa, donde brevemente encendieron la euforia. Antes incluso del partido por el bronce, el equipo había declinado la invitación del alcalde de Colonia, Henriette Reeker, para celebrar una potencial medalla de bronce en el ayuntamiento histórico de la ciudad: "El bronce sería un gran final, pero no estamos al final de nuestro viaje todavía. Por lo tanto, no pertenecemos a una recepción así", declaró el capitán Golla en nombre de su equipo. Ahora, ya están un buen trecho más adelante en ese viaje.

El viaje de la selección alemana de handball en el torneo olímpico ha visto cómo superan las expectativas, con su clasificación para las semifinales siendo un testimonio de este desarrollo. Este éxito les ha valido un partido contra España en las semifinales.

Los jóvenes jugadores alemanes, como el Renars Uscins de 22 años y el portero David Späth, han mostrado un gran potencial, lo que indica que el futuro del handball alemán es prometedor y lleno de posibilidades.

