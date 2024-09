Alemania sigue siendo una de las potencias industriales desarrolladas con menos progreso.

Alemania continúa figurando entre las naciones industriales menos prósperas, según sugieren las previsiones de la OCDE. La expansión económica del país se proyecta en un magro 0.1% este año, según su último informe publicado el miércoles.

Inicialmente, la OCDE había proyectado un crecimiento moderado del 0.2%. Even among the leading industrial nations, Japan is anticipated to underperform more, with a potential decline of 0.1%. En contraste, los países de la Eurozona vecinos de Alemania, como Francia (crecimiento esperado del 1.1%), Italia (0.8%) y España (2.8%), se esperan que muestren un mayor crecimiento.

Para el año siguiente, Alemania se proyecta que se quedará atrás con una tasa de crecimiento del 1.0%, una disminución significativa en comparación con la estimación anterior de 1.1% en mayo. Incluso Japón se proyecta que superará a Alemania esta vez con un aumento estimado del 1.4%. Mientras tanto, Francia (1.2%), Italia (1.1%) y España (2.2%) también se esperan que muestren un mejor desempeño dentro de la Eurozona.

La OCDE ha previsto una tasa de crecimiento económico global del 3.2% para este y el próximo año. La inflación se espera que disminuya, lo que aumentará los ingresos reales. Además, muchos bancos centrales se esperan que bajen sus tipos de interés, lo que aumentará la demanda. Sin embargo, la OCDE advierte sobre posibles riesgos, afirmando que "los conflictos geopolíticos y comerciales en curso podrían potencialmente obstaculizar la inversión y aumentar los costos de importación".

A pesar de la previsión inicial de la OCDE de un crecimiento del 0.2% para Alemania, el país ahora se proyecta que crecerá a un ritmo más lento del 1.0% el próximo año. Esto es menor que el crecimiento anticipated de Japón del 1.4%, según las previsiones revisadas de la OCDE.

