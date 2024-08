Alemania se encuentra con gigantes que de repente se despiertan.

Después de un inicio lento por la mañana, el equipo alemán de baloncesto se presenta como una verdadera potencia y alcanza con facilidad las semifinales olímpicas. Ahí, se enfrenta de nuevo al anfitrión Francia, que elimina a la co-favorita Canadá.

No fue el mejor inicio del equipo alemán de baloncesto el martes por la mañana en París. "Jugar tan temprano es realmente difícil", dijo el capitán Dennis Schröder después de la victoria sin brillo pero sin peligro de 76:63 sobre Grecia. "Estábamos abajo por 12, pero el partido es largo. Nos dijimos: 40 minutos". A pesar de una desventaja de 12 puntos al principio y un Giannis Antetokounmpo inicialmente dominante, los Campeones del Mundo se recuperaron, empataron al descanso y mostraron esa clase extra que los convierte en el mayor amenaza para la "Misión de Oro" del equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos.

Llegar a las semifinales olímpicas por primera vez en la historia del baloncesto alemán también ha dado al equipo del entrenador Gordon Herbert dos oportunidades de ganar una tercera medalla en el tercer torneo internacional en tres años. Esto era la ambiciosa y inicialmente ridiculizada ambición del entrenador canadiense, que ahora está cerca de su gloriosa realización.

En el estilo de un equipo top

Incluso sin su capitán en su mejor forma, el equipo alemán logró jugar su profundidad, equilibrio y versatilidad. "Tuve un mal partido durante todo el juego", dijo Schröder, que anotó 13 puntos y ocho asistencias. "Pero el equipo nos llevó. Franz fue genial. Y todos los que salieron del banquillo fueron fuertes. Un shoutout a todos mis compañeros que aportaron energía desde el banquillo y hicieron posible la victoria de hoy".

Herbert cambió su defensa temprano, fortaleció la zona y no solo le quitó los dientes a Antetokounmpo (ocho puntos tempranos, 22 en total), sino que también obligó a los griegos, que eran débiles desde la distancia, a más y más tiros de salto, que cada vez fallaban más. Al mismo tiempo, provocó el vuelco en el partido con la entrada de Johannes Thiemann (10 puntos), Isaac Bonga (9), Moritz Wagner (8) y Nick Weiler-Babb (5).

"Cuando el entrenador empezó aquí, exigió que aceptáramos los roles que tiene para nosotros", explicó el jugador clave Thiemann después del partido. "Que hemos mantenido unido al equipo es enorme para nosotros. Conocemos nuestros roles, nos conocemos por dentro y por fuera y jugamos juntos. Todos saben que Dennis y Franz son los jugadores principales, y todos lo aceptan. Pero cuando se te llama, todos pueden contribuir con su parte, y eso es lo que nos hace falta".

"El primer cinco marca el tono, pero nuestro trabajo desde el banquillo es aportar energía, hacer el trabajo sucio y ganar los balones 50/50", dice Weiler-Babb, whose aggressive defense in the half-court almost completely asfixió el ya unidimensional ataque griego y puso a Alemania en el camino de la victoria después del descanso. El máximo anotador Franz Wagner tomó el relevo con un total de 18 puntos y siete de sus ocho tiros exitosos desde la zona.

Francia de nuevo, pero diferentes circunstancias

El entrenador principal estaba satisfecho: "Uno de nuestros grandes puntos fuertes es que tengo 12 jugadores que puedo utilizar. Los otros entregaron hoy. Nuestro segundo equipo entró y hizo un gran trabajo. Nuestra intensidad y energía mejoraron inmediatamente. Ellos marcaron el tono, y jugamos mucho mejor después del descanso".

En la primera semifinal el próximo jueves (a partir de las 5:30 PM), Alemania se enfrenta de nuevo al equipo anfitrión Francia. El "equipo Tricolor" sorprendió a todos al eliminar a los favoritos y hasta entonces invictos canadienses. Una victoria de 82:73 en casa no solo cambió la percepción colectiva del equipo liderado por Vincent Collet, sino que también trajo recuerdos de torneos anteriores. En el pasado, el equipo francés comenzó débil en las rondas previas, solo para transformarse en casi invencibles pesos pesados en las fases eliminatorias, como en el EuroBasket 2022 cuando llegaron a la final.

Después de la derrota de la ronda previa de Alemania ante Francia el viernes pasado, las tensiones eran altas. Evan Fournier criticó a Collet y su estilo de juego, lo que llevó al entrenador a sentar a su veterano, junto con Rudy Gobert, cuatro veces jugador defensivo del año de la NBA. "Quería jugar pequeño y empezar con un cinco defensivo", defendió Collet su decisión de empezar a Isaia Cordinier y Guershon Yabusele. Resultó ser un golpe de maestro, ya que Yabusele (22 puntos) y Cordinier (20) se convirtieron en los jugadores clave de Francia.

Un tiro de tres puntos loco de Fournier, hecho desde la línea de media cancha, convirtió el París Bercy Arena en un frenesí en los segundos finales. Al igual que Alemania, Francia se benefició de sus jugadores de banquillo. La superestrella Wembanyama solo anotó siete puntos, mientras que Gobert, Nic Batum y Nando De Colo no anotaron en absoluto. Después del partido, Gobert y Collet añadieron otro misterio al afirmar que Gobert había tenido una operación en el dedo, que Collet negó de inmediato. No está claro si y cuánto jugará Gobert contra Alemania.

Una cosa es segura, sin embargo: los anfitriones revividos son probable

El punto culminante del día fue el regreso de Serbia contra Australia, ganando 95:90 en tiempo extra. Patty Mills, con 26 puntos, había mantenido a los serbios a raya y había forzado la prórroga con un tiro en el último segundo. En el período extra, Serbia se impuso, convirtiéndose en el primer equipo en ganar un partido eliminatorio después de estar abajo por al menos 12 puntos al medio tiempo.

El cambio de Serbia llegó cuando el entrenador Svetislav Pešić llamó un tiempo muerto a mitad del segundo cuarto, con su equipo abajo por 24 puntos. Sus palabras severas despertaron a su equipo, con seis jugadores anotando dobles figuras, liderados por la superestrella y MVP de la NBA Nikola Jokić, quien tomó el control tarde en el juego y lideró a su equipo a la victoria con 21 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Jokić dominó la prórroga, con casi todos los puntos llevando su firma.

El resto es historia: EE. UU. caminó hacia una victoria sin amenazas contra Brasil en el cuarto y último partido de cuartos de final, con Brasil pareciendo abrumado en todos los aspectos. El entrenador Steve Kerr comenzó con sus cinco primeros: LeBron James, Steph Curry, Devin Booker, Jrue Holiday y Joel Embiid. Los titulares anotaron 46 de los 63 puntos de EE. UU. en la primera mitad. Una racha temprana de 14-2 y otra de 15-0 hacia el final de la primera mitad selló el juego. Kevin Durant (11 puntos, total 494) superó a Lisa Leslie para convertirse en el máximo anotador de la historia de la selección de baloncesto de EE. UU., hombres y mujeres. Devin Booker fue el máximo anotador con 18 puntos, Anthony Edwards anotó 17 puntos y LeBron James contribuyó con 12 puntos y 9 asistencias.

EE. UU. ahora tiene un récord de 34-1 desde 2004 y está a solo dos victorias de su quinta medalla de oro olímpica consecutiva. Se enfrentarán a Serbia nuevamente, habiendo ganado previamente tanto un amistoso en Abu Dhabi (105-79) como la apertura del Grupo C (110-84).

