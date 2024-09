- Alemania podría beneficiarse de tener una figura similar a Donald Trump, según Heino.

Viejo cantante Heino (85, conocido por "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), expresa su deseo de que Alemania tenga un líder similar al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Según informó el periódico "Bild" el miércoles, Heino declaró: "Alemania necesita un Donald Trump que finalmente ponga en orden nuestra nación y ignore las opiniones de sus oponentes". Agregó: "Alguien que también pueda ser vocal, pero que permanezca firme y priorice el bienestar de su país y sus habitantes". Trump vuelve a presentarse como candidato republicano en las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre.

Heino continuó expresando su creencia de que otros comparten sentimientos similares, pero son reacios a expresarlos. "Bild" informó: "Todo el mundo tiene miedo del rechazo social. A mí personalmente no me importa. Tengo 85 años y me mantengo en mis convicciones. No quiero que nuestro hermoso país se hunda".

Heino también abordó el debate en curso sobre las regulaciones de inmigración y las deportaciones. "Es inconcebible que ya no puedas salir en Alemania sin miedo a ser atacado", citó el periódico al músico folk. "Algo debe hacerse finalmente con los migrantes criminales. Con eso me refiero a deportaciones masivas. Cualquiera que recurra a la violencia en nuestro país no tiene cabida aquí y debe marcharse".

Controversias en la carrera de Heino

A lo largo de su larga carrera, Heino ha provocado controversias, por ejemplo, cuando grabó los tres versos del himno nacional alemán a petición del entonces ministro presidente de Baden-Württemberg y antiguo juez nazi Hans Filbinger (CDU) en la década de 1970. El registro estaba destinado a ser una herramienta educativa, defendió Heino. También surgieron críticas cuando actuó en Sudáfrica durante un embargo de la ONU durante la era del apartheid a principios de la década de 1980.

En 2021, respondió resueltamente cuando su "velada de canciones alemanas" fue etiquetada como "domada" en su ciudad natal de Düsseldorf. Después de una reunión con el alcalde, Heino obtuvo el permiso para promocionar su concierto como estaba planeado.

Debate intensificado sobre inmigración y deportaciones

El debate sobre la inmigración irregular y las deportaciones se ha intensificado en Alemania debido a varios incidentes violentos. En Solingen, un sospechoso islamista mató a tres personas en una fiesta de la ciudad en agosto y lesionó a otras ocho. Actualmente, un sirio de 26 años está detenido por el delito.

Las estadísticas criminales a nivel nacional registraron 214,099 casos de delitos violentos el año pasado, un aumento del 8.6% respecto a 2022. Los delitos violentos incluyen homicidio, asesinato, violación, coerción sexual, robo y lesiones corporales. En el año pre-Corona 2019, las estadísticas criminales registraron un total de 181,054 casos de delitos violentos en Alemania.

