- Alemania podría beneficiarse de tener un análogo de Donald Trump.

Cantante Heino (85, conocido por su canción "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), según el informe de Bild, desea un político alemán similar al ex presidente estadounidense Donald Trump. Heino declaró, según el informe de Bild del miércoles, "Alemania necesita una figura parecida a Trump que finalmente limpie nuestro país y no tenga en cuenta las opiniones de sus oponentes". Agregó, "Alguien con una voz fuerte que se mantenga firme y priorice el bienestar de su país y sus ciudadanos". Trump está corriendo nuevamente para la nominación republicana en las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre.

Heino expresó, según el informe de Bild, que muchas personas comparten sus puntos de vista pero tienen miedo de expresarlos. "La gente tiene miedo de la exclusión social", lo citó Bild aún más. "Yo, siendo de 85 años, no me importa. Me mantengo en mis creencias. No quiero que nuestro hermoso país se hunda".

En cuanto al debate en curso sobre la inmigración y las deportaciones, Bild citó a Heino diciendo, "Es inaceptable caminar por las calles en Alemania temiendo un ataque". Resaltó, "Debemos abordar el problema de los migrantes criminales. Las deportaciones en masa son necesarias. Cualquiera que cometa violencia aquí no pertenece aquí y debe irse".

La carrera de Heino ha estado marcada por las controversias. Por ejemplo, grabó los tres versos del himno nacional alemán a instancias del ex presidente del gobierno de Baden-Württemberg y antiguo juez nazi Hans Filbinger (CDU) en la década de 1970, que se pretendía como herramienta educativa. Heino defendió su acción. En la década de 1980, enfrentó críticas por presentarse en Sudáfrica durante el embargo de la ONU durante la era del apartheid.

Heino se negó a callarse cuando su "velada de canciones alemanas" fue criticada como "domada" en su ciudad natal de Düsseldorf. Después de una palabra del alcalde, Heino pudo promocionar su concierto como estaba planeado.

El debate sobre la inmigración y las deportaciones se ha intensificado en Alemania debido a varios incidentes violentos. En Solingen, un presunto islamista apuñaló a tres personas hasta la muerte e hirió a otras ocho en una fiesta de la ciudad en agosto. Un sirio de 26 años está bajo custodia por el delito.

Las estadísticas delictivas a nivel nacional registraron 214,099 casos de delitos violentos en 2021, un aumento del 8,6% desde 2022. Los delitos violentos incluyen homicidio, asesinato, violación, coerción sexual, robo y lesiones corporales. En el año pre-Corona 2019, las estadísticas delictivas registraron un total de 181,054 casos de delitos violentos en Alemania.

Heino, en sus puntos de vista, mencionó que algunas personas en Alemania comparten sus sentimientos pero son aprensivas debido al miedo a la exclusión social, como se mencionó en el artículo de Bild. A pesar de tener 85 años, Heino expresó su fuerte creencia en la necesidad de una figura parecida al antiguo presidente estadounidense Donald Trump en Alemania, que priorice el bienestar del país y no dude en enfrentar la oposición.

En referencia al debate sobre la inmigración y las deportaciones, Heino, según el informe de Bild, destacó la necesidad de abordar a los migrantes criminales en Alemania y llamó a las deportaciones en masa de cualquiera que cause violencia, afirmando que no pertenecen al país.

Lea también: