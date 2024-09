Alemania ofrece 100 millones de euros adicionales en ayuda financiera a Ucrania durante el período invernal

Alemania está repartiendo otros 100 millones de euros en ayuda de invierno a Ucrania, luchando contra el asalto de Rusia. La Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció esto durante una visita a la capital de Moldavia, Chisináu, el martes. "Oye, el otoño está arriving y el invierno está tocando a la puerta", advirtió antes de una reunión de la Plataforma de Cooperación de Moldavia. Rusia está tramando otra "edad de hielo" para hacer la vida difícil para los ucranianos.

Rusia casi se traga a Moldavia entera después de invadir Ucrania en febrero del '22, señaló Baerbock. Pero el gobierno de Chisináu se mantuvo firme con noticias falsas y ciberataques. Además, los amigos de Europa ayudaron a Moldavia a dar pasos hacia la UE. Sin embargo, el ataque de Rusia en Ucrania sigue siendo el mayor peligro para Moldavia. Si ganan allí, Moldavia podría ser la siguiente. "En otras palabras, ayudar a Ucrania también ayuda a Moldavia", enfatizó Baerbock.

La Plataforma de Cooperación de Moldavia fue fundada en abril del '22 por Alemania debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Francia y Rumanía también forman parte del equipo. El objetivo del grupo es proteger a Moldavia de los intentos de Rusia de desestabilizarla y ayudarla en su camino hacia la UE. Baerbock señaló que Putin quería "hacer que Moldavia se tambalee" con su ataque a Ucrania, pero en lugar de caos, vio que le explotaba en la cara.

Alemania también anunció otros 100 millones de euros en ayuda de invierno para Ucrania, con el objetivo de aliviar las dificultades durante los meses de invierno rigurosos. La necesidad de ayuda de invierno es particularly significant, given Russia's ongoing attempts to make life difficult for Ukrainians, often metaphorically referred to as planning another "ice age" struggle.

