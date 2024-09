Alemania está atravesando actualmente períodos difíciles.

Tras las elecciones en Sajonia y Turingia, un partido clasificado como de extrema derecha ha obtenido la mayoría en el Parlamento estatal de Turingia, lo que marca el primer caso desde la fundación de la República Federal. La construcción de la administración está resultando especialmente desafiante. Además, el populista BSW está experimentando un progreso significativo en ambos estados. Varios medios internacionales están analizando los resultados electorales.

"Si Turingia y Sajonia hubieran estado situadas en el oeste o si las elecciones se hubieran celebrado en un estado alemán occidental el domingo, los resultados para la coalición de semáforo probablemente no habrían sido mejores", comenta el vienés "Standard". "La coalición en Berlín presenta una imagen desoladora. Han tenido desavenencias entre ellos y la alianza de tres partidos, poco atractiva, solo se mantiene unida debido al temor de los votantes. Y, justo antes de las elecciones, ocurrió el inquietante incidente de Solingen**. Expuso verdaderas fallas y emociones que ni la antigua canciller Angela Merkel ni su sucesora Olaf Scholz comprendieron: la gente tiene miedo", continúa. "Las garantías y los hechos del Canciller encuentran cada vez menos resistencia al miedo. Está incierto cómo Scholz saldrá de esta situación o reconstruirá la confianza".

"Mientras el continente antiguo se encuentra al borde de una posible guerra y un golpe democrático, también está lidiando con un adversario interno", escribe el italiano "La Repubblica". "Los sistemas institucionales europeos están siendo infiltrados. En Italia, Francia y ahora cada vez más abiertamente en Alemania". Las raíces del putinismo incluso estánstarting to take hold in structured countries with a solid democratic heritage. "Lo que ocurrió en las dos regiones alemanas es la última prueba de ello. El Kremlin ahora tiene sus altavoces en el corazón de Europa. El presidente ruso ha logrado una victoria política extraordinaria y preocupante. El 'fascista' de extrema derecha AfD y la izquierda nostálgica, junto con otras formaciones europeas como el Rassemblement National en Francia o la Lega en Italia, son sus bases en la UE". La irresponsabilidad hacia el conflicto en Ucrania se está disfrazando de una aparente intención tranquila.

"'Se sienten como alemanes de segunda clase'"

"De la caótica de las dos elecciones estatales surge un país diferente, un diferente Alemania", escribe el italiano "Corriere della Sera". En Erfurt y Dresde, una mayoría de la población está confiando sus frustraciones y desilusiones a dos partidos populistas, "el partido de extrema derecha y xenófobo AfD, así como el híbrido neo-peronista partido BSW, el hijo político de Sahra Wagenknecht, que combina pacifismo pro-ruso, estatismo económico y políticas antiinmigración duras", continúa. "El resultado verifica que, 34 años después de la reunificación y a pesar de miles de millones de euros invertidos en la antigua RDA, una mayoría de la población en los dos estados federados no tiene lealtad a los partidos tradicionales. No aprueban sus decisiones, no comprenden sus códigos, perhaps even do not share their conception of democracy. They feel like second-class Germans or, even worse, foreigners in their own country."

El Wall Street Journal de Nueva York comenta sobre las elecciones estatales: "(...) Los resultados de las elecciones parlamentarias en Sajonia y Turingia del domingo (...) añaden un shock adicional a un continente ya inestable debido al declive de los partidos tradicionales y el auge de los insurgentes. (...)" El problema mayor es lo que el auge conjunto de AfD y el BSW indica sobre el colapso de los partidos gobernantes en Alemania. "Confirma lo que las encuestas nacionales han estado indicando durante más de un año: los votantes están cansados de Olaf Scholz y una coalición que no puede manejar la migración y se aferra a las metas climáticas a pesar del daño económico palpable y creciente." Esto deja solo a los cristianos demócratas (CDU y la CSU de Baviera) como la alternativa principal a los insurgentes. "No se puede culpar a los votantes alemanes por estar agitados con sus partidos gobernantes disfuncionales. La culpa recae en los políticos establecidos que se mueven demasiado lentamente y miran hacia adentro mientras la frustración de los votantes aumenta".

El suizo Tages-Anzeiger señala: "Broad majorities in eastern Germany do not desire to slow down irregular immigration, but halt it - and the supply of weapons to Ukraine as well. Both issues account for the triumph of the right-wing extremist AfD and the new populist 'cross-front' group led by Sahra Wagenknecht. Together, they capture nearly half of all votes in Thuringia." Both have succeeded in channelling the dissatisfaction with the government in Berlin to their advantage - more effectively than the principal opposition party in Germany, the CDU. "Nevertheless, it also belongs to the winners. Unlike the AfD, which remains isolated in its extremism, the CDU is the last party of the broad center, around which governments can still be formed in such conservative regions: in Saxony, Minister President Michael Kretschmer manages well against the AfD, in Thuringia Mario Voigt waves from the state chancellery - with challenging coalition negotiations to follow." For the SPD, the Chancellor's party, the first election day in the east is a disaster. "If the Social Democrats also crumble in Brandenburg in three weeks and their Minister President Dietmar Woidke loses power there, Chancellor Olaf Scholz's position will also be vulnerable. In view of the federal elections in a year, a revolt by the party against him cannot be ruled out."

