Alemania enfrentará multas de miles de millones

Altas emisiones en el sector de transporte podrían seguir costándole caro a Alemania, según cálculos. Aún hay tiempo hasta que se ciernan posibles multas millonarias de la UE, pero parece que las medidas significativas están lejos.

Fallar en los objetivos climáticos en el transporte podría costarle a Alemania entre 9 y 55 mil millones de euros para 2030, según cálculos de Spiegel. La revista citó pagos de multas esperados de la UE para el período 2021-2030, basados en estimaciones del Consejo de Expertos del Gobierno sobre Cuestiones Climáticas que, sin contraacciones sustanciales, es probable que las emisiones del transporte sean significativamente demasiado altas.

Si Alemania no cumple con los objetivos de emisiones de CO2 en sectores como el transporte, la construcción o la industria, tendría que comprar derechos de emisión de estados de la UE que superen sus objetivos. El amplio rango de precios se debe a la incertidumbre sobre el precio de la tonelada de CO2 en 2030. Spiegel estima que podría oscilar entre 45 y 260 euros por tonelada, con un precio probable de alrededor de 130 euros.

Las proyecciones actuales sugieren que Alemania podría fallar en los objetivos de la UE en 180 millones de toneladas en el transporte y alrededor de 32 millones de toneladas en la construcción. Even at the lowest assumed price of 45 euros per tonne, this would result in penalty payments of 9.5 billion euros, according to Spiegel.

Medidas como una velocidad máxima general podrían reducir significativamente esta cantidad. Una velocidad máxima de 120 km/h en autopistas y 80 km/h en otros lugares podría ahorrar alrededor de 39 millones de toneladas de equivalentes de CO2 entre 2024 y 2030, según cálculos del Umweltbundesamt. Sin embargo, el ministro de Transporte, Volker Wissing, ha rechazado firmemente hasta ahora una velocidad máxima de este tipo.

El objetivo del gobierno de poner al menos 15 millones de vehículos eléctricos más limpios en las carreteras alemanas para 2030 es probable que se quede corto en seis millones de vehículos, según un estudio del think tank Agora Verkehrswende y la firma de consultoría Boston Consulting Group.

La Comisión ha expresado sus preocupaciones sobre el posible incumplimiento de Alemania en sus objetivos de emisiones en varios sectores, incluyendo el transporte. Si estos objetivos no se cumplen, podrían imp

