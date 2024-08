"Alemania debe encabezar los esfuerzos para ayudar a Ucrania"

Thomas Silberhorn, representante de la facción de la Unión en el Bundestag alemán para las relaciones transatlánticas, tiene conexiones con políticos de ambos partidos estadounidenses. En una entrevista en Chicago, expresa optimismo sobre el interés compartido entre EE. UU. y Europa en contener a Putin en Ucrania, incluso si Trump gana. Si Trump gana, Europa, liderada por Alemania, necesitaría adoptar un papel más proactivo. Según Silberhorn, la clave es fortalecer los lazos económicos para reducir la dependencia de China.

¿Qué te trajo a las convenciones del Partido Republicano y Demócrata en Chicago?

Como portavoz de las relaciones transatlánticas dentro de la CDU/CSU en el Bundestag alemán, creo en mantener conexiones positivas con figuras influyentes en todos los grupos políticos significativos de EE. UU. Aunque el Partido Republicano se alinea más con nuestros valores, practicamos un estilo de política diferente al introducido por Donald Trump. Él se ve a sí mismo como un negociador, mientras que en Alemania valoramos la cooperación y la diplomacia. Considero al Partido Demócrata de EE. UU. más a la izquierda que socialdemócrata, pero es una ideología compleja que abarca diversas necesidades sociales.

¿Cómo catalogarías a Kamala Harris?

Como candidata, Harris ha destacado que los ciudadanos deben tener la libertad de tomar decisiones de manera independiente, y el gobierno debe evitar la intervención excesiva. Basándome en esto, etiquetaría a los Demócratas como un grupo de izquierda liberal, inclinados a la izquierda del centro pero priorizando las libertades y la libertad individuales en la sociedad.

¿Has establecido contactos para una posible presidencia republicana esta vez, considerando la victoria anterior de Trump?

En este momento, es esencial mantener las asociaciones existentes, monitorear los desarrollos en el panorama político y forjar nuevas conexiones. Muchas personas, impulsadas por su candidato presidencial, están ansiosas por construir puentes y aprovechar oportunidades. En caso de victoria, el enfoque del liderazgo se centra en sus deberes, lo que puede limitar su disponibilidad para conversaciones. Por lo tanto, es crucial mantenerse presente durante estos cambios. Mantengo relaciones con diversos miembros del Congreso y senadores de ambos partidos políticos.

¿Qué resultado electoral sería más favorable para Alemania dado sus intereses?

Independientemente del resultado electoral, debemos abordar y prepararnos para cada escenario. Nuestras principales preocupaciones están en la política exterior y económica. Alemania depende en gran medida de las exportaciones. Nuestra prosperidad depende de vender productos hechos en Alemania en todo el mundo, incluyendo en EE. UU. Por lo tanto, abogamos por un comercio transatlántico fuerte y nos oponemos a nuevas tarifas.

¿Cuál es la postura de Alemania sobre cuestiones de política exterior como China, Rusia y NATO si Trump emerge victorioso?

Las potencias autocráticas como Rusia y China representan desafíos significativos para las democracias en todo el mundo. Juntos, debemos enfrentar estos problemas para preservar nuestros valores compartidos y las libertades sociales. Somos constantemente objetivo de propaganda, desinformación y ataques cibernéticos de naciones hostiles como Rusia e Irán. Cooperar con las democracias de todo el mundo es crucial para combatir estas amenazas.

¿Tienes una preferencia entre Trump o Harris?

Alemania apoya un enfoque más unido en el tratamiento de China y Rusia. Los Demócratas parecen alinearse más con nuestros intereses, pero los Republicanos, bajo Trump, son propensos al proteccionismo e isolacionismo. Para aclarar aún más, argumentamos que China y Rusia están trabajando juntos, y contrarrestar a China requiere cooperación entre las naciones democráticas. Debemos reconocer los riesgos de depender de China mientras promovemos el comercio transatlántico para reducir nuestra dependencia de los estados autocráticos.

La dependencia de Alemania del comercio con China también es una preocupación. ¿Puedes elaborar más sobre tu estrategia para equilibrar esos intereses?

Estamos trabajando para disminuir nuestra dependencia de China mientras fortalecemos el comercio transatlántico. En esencia, estamos abogando por una mayor cooperación con EE. UU. y Europa para reducir nuestra vulnerabilidad ante las potencias autocráticas mientras promovemos el bienestar de nuestras economías. Las tarifas propuestas por Trump tanto para China como para Europa enfrentarían una fuerte oposición de Alemania.

¿Cómo abordarías las posibles barreras arancelarias?

Debemos comprender que Trump valora las negociaciones y cerrar tratos. Si no podemos ofrecerle soluciones mutuamente beneficiosas, no podemos esperar que esté interesado en nuestros intereses. Por lo tanto, debemos navegar por esta dinámica, expresando claramente nuestros valores y prioridades. En la relación transatlántica, compartimos un interés común en reducir la apartheid económica de los estados autocráticos, en particular China. En política exterior, debemos trabajar juntos para preservar nuestras sociedades libres y abiertas.

Trump ha sugerido poner fin al conflicto de Ucrania instantáneamente y detener la asistencia. ¿Cuál es el enfoque de Alemania ante esta situación?

Creemos que resolver los conflictos globales requiere esfuerzos conjuntos y cooperación. EE. UU. y Europa comparten valores democráticos, y debemos estar juntos contra las potencias autocráticas. Muchos problemas, como Rusia, China y la guerra en Ucrania, exigen atención y acción colectiva. No podemos permitirnos caer en la trampa de la división ideológica mientras enfrentamos estos desafíos juntos.

¿Cuál es tu opinión al respecto?

El presidente Putin ha descartado de plano todos los esfuerzos diplomáticos. No reconoce a Ucrania como un interlocutor adecuado. Para él, Ucrania no es una nación soberana y ni siquiera existe un pueblo ucraniano genuino. En consecuencia, desde su perspectiva, no hay nadie con quien negociar. Parece decidido a entablar conversaciones con EE. UU., de cierta manera, por encima de Ucrania, casi también por encima de los europeos occidentales. Ahí es donde debemos recordar a EE. UU.: si quieres negociar con Putin, también tienes que hablar con nosotros. Se trata de nuestro futuro, nuestra seguridad europea. Si Putin intenta alterar las fronteras de Europa por la fuerza, debemos tenerCollectivamente un interés en evitarlo.

¿Quién puede detener a Putin entonces?

Actualmente, solo las fuerzas de Ucrania están tratando de detener a Putin. Si flaquean, otros tendrán que intervenireventualmente. Si el uso de la fuerza militar para imponer intereses imperialistas se convierte en una tendencia en Europa, podría haber imitadores en todo el mundo. Por lo tanto, el conflicto en Ucrania no es solo un problema para los europeos, sino una prueba para la comunidad internacional en su conjunto. Si comienza a erosionarse la prohibición de la ONU sobre la violencia, no quedará ningún orden internacional vinculante universalmente. Es por eso que creo que estos problemas no son tan fáciles de resolver como algunos, como Donald Trump y ciertos republicanos, pueden pensar.

¿Hay un Plan B en el Bundestag en caso de que EE. UU. detenga su ayuda a Ucrania mientras continúa el conflicto?

Necesitamos liderazgo en Europa. Necesitamos trabajar juntos como europeos y, como la nación más poderosa económicamente en Europa, Alemania debería tomar la iniciativa. Estamos proporcionando ayuda militar a Ucrania para detener a Putin. Si Ucrania no puede hacerlo, Putin debe ser detenido aún más. Si los estadounidenses deciden abandonar su apoyo a Ucrania, lo cual no espero que suceda todavía, entonces nosotros en Europa tendremos que aumentar nuestro esfuerzo. O Ucrania logra detener a Rusia o la situación para nosotros en Europa democrática se vuelve cada vez más complicada y peligrosa.

