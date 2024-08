Alemania cierra su base militar por sospecha de que el suministro de agua fue saboteado.

El cuartel de Colonia-Wahn emplea a alrededor de 5.500 personas, incluidas 4.300 soldados y 1.200 civiles, según el periódico alemán Der Spiegel.

Un portavoz militar, Ulrich Fonrobert, dijo que se descubrió un agujero en una valla que conduce a las instalaciones de agua en el cuartel de Colonia-Wahn.

Él continuó: “Además, el cuartel fue cerrado porque no se podía descartar en ese momento que la persona aún estuviera en las instalaciones”. Sin embargo, los responsables no fueron encontrados “a pesar de una búsqueda intensiva”.

El cuartel ha vuelto a abrir, aunque el sistema de agua potable ha sido cerrado como medida precautoria, dijo Fonrobert.

“Estamos tomando este incidente muy en serio; la policía, la policía militar y los servicios de contrainteligencia militar (MAD) están investigando”, agregó.

También el miércoles, el nivel de seguridad en una base aérea de la OTAN en la ciudad occidental alemana de Geilenkirchen se elevó debido a un presunto caso de sabotaje en un incidente similar al del cuartel de Colonia-Wahn, informó Reuters. Sin embargo, después de revisar el estado del agua, la base aérea no fue sellada, según un portavoz de la OTAN.

No está claro quién entró en el cuartel de Colonia-Wahn. El incidente del miércoles ocurre en medio de crecientes preocupaciones de que Rusia podría estar carrying out sabotage attacks across Europe.

En mayo, la OTAN dijo que estaba “profundamente preocupada por las recientes actividades malintencionadas” de Moscú. La declaración hizo referencia a posibles “sabotaje, actos de violencia, interferencia cibernética y electrónica, campañas de desinformación y otras operaciones híbridas”.

El incidente de Colonia-Wahn ha provocado preocupaciones más allá de Alemania, ya que toda Europa está vigilante ante posibles ataques de sabotaje.

A pesar de los incidentes recientes en Europa, el mundo está observando de cerca cómo responden las naciones a estos posibles actos de sabotaje por parte de Rusia.

