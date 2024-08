- Alegría y frustración por el zoológico de Banksy

Los británicos adoran a los animales. También lo sabe el artista callejero a menudo subversivo, Banksy, que sorprendió a los londinenses diariamente con una nueva imagen de animal durante una semana, incluyendo una cabra montesa, elefantes, monos, un lobo, pelícanos, un gato y finalmente, peces.

La mayoría son siluetas, rociadas en paredes y otras superficies en el estilo de Banksy utilizando plantillas. "El zoológico de Banksy" ya es tema de conversación.

La última obra es un poco diferente: Banksy pintó escuelas de peces en las ventanas de vidrio de un puesto de policía en el centro de Londres, dando la apariencia de un acuario. Sky News informó que la policía ha confirmado el vandalismo en un puesto de policía.

A veces, la alegría es efímera

La misteriosa estrella del graffiti, cuya identidad es un secreto bien guardado, confirma las apariciones nocturnas de sus obras en su cuenta de Instagram, que rápidamente se convierten en sitios de peregrinación para los fans del artista que también es activo en el apoyo a los refugiados.

Pero a veces, la alegría es efímera: un gato estirándose perezoso, rociado en un cartel deteriorado en una calle del noroeste de Londres, es rápidamente eliminado. La policía, que está de servicio para proteger a los espectadores, le dice a PA que el dueño del cartel ha prometido donar el gato a una galería de arte. A pesar de ello, hay abucheos de los fans de Banksy.

Lobo en la antena parabólica robado rápidamente

Otra obra desapareció tan pronto como apareció. Varios hombres enmascarados quitaron al lobo aullando en una antena parabólica en el distrito de Peckham, en el sur de Londres, dentro de una hora de la confirmación de Banksy. La policía de Londres confirmó que se ha recibido un informe de robo. Un portavoz de Banksy le dijo a PA que el artista no tuvo nada que ver con el robo y no lo apoya.

¿Qué quiere expresar Banksy con las imágenes de animales?

Los fans de Banksy han estado especulando durante días sobre lo que el artista quiere expresar con las imágenes de animales. ¿Utilizó la cabra montesa para hacer referencia a las revueltas de extrema derecha en el país, como sugirió un usuario de Instagram, utilizando un símbolo para el chivo expiatorio? ¿Deberían los tres monos representar el proverbio japonés "no ver el mal, no oír el mal, no hablar del mal"? Este sabio, a menudo representado como tres monos tapándose los ojos, los oídos y la boca, ha sido interpretado con frecuencia en el Oeste como una crítica a la tendencia de la gente a hacer la vista gorda ante la injusticia.

Pero Banksy no proporcionó una interpretación. Después de días de especulaciones, el periódico británico "Observer" aportó algo de luz sobre el asunto. Las imágenes no tienen un significado más profundo, informó el periódico desde el círculo del artista. Banksy quiere

