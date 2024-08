Alegaciones de participación en pornografía infantil: Ausencia de publicaciones en redes sociales para políticos de izquierda

Hace dos semanas, se escrutó el lugar de trabajo de un parlamentario afiliado al Partido de la Izquierda. La acusación: acogida y obtención de pornografía infantil. En la actualidad, la CDU está pushing for his expulsion from the parliamentary faction.