Alabama está preparada para llevar a cabo el segundo castigo letal usando gas nitrógeno, una técnica de ejecución recientemente introducida.

Previamente, una ejecución planeada de Alan Eugene Miller, de 59 años, mediante inyección letal fue detenida hace dos años, ya que las autoridades no pudieron localizar las venas de Miller antes de que expirara la autorización de ejecución.

La gobernadora Kay Ivey de Alabama, una republicana, designó una ventana de 30 horas, que comenzó el jueves por la mañana, para que la ejecución de Miller tenga lugar.

Esto representa el segundo intento de ejecución, después de la resolución de una demanda federal presentada por Miller, que cuestionaba el uso de gas nitrógeno en su ejecución. La demanda se resolvió el mes pasado. Miller argumentó que el método de hipoxia por nitrógeno del estado, que alegó que podría causar sufrimiento innecesario, infringía sus derechos de la Enmienda VIII.

Los detalles del acuerdo de settlement remain confidential, aunque el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, enfatizó que el método de ejecución con gas nitrógeno de Alabama, que se implementó por primera y única vez durante la ejecución de Kenneth Smith anteriormente en el año, es constitucional.

"La resolución de este caso afirma que el sistema de hipoxia por nitrógeno de Alabama es confiable y humano", declaró Marshall.

Los defensores del método de ejecución por hipoxia por nitrógeno, que implica reemplazar el oxí́geno inhalado por el preso con un 100% de nitrógeno, afirman que una persona probablemente perderíá la conciencia rápidamente durante el procedimiento, lo que lo hace más humano en comparación con otros métodos de ejecución. Sin embargo, los expertos médicos han expresado preocupaciones de que no se puede determinar exactly cuándo una persona podría perder la conciencia cuando se expone a altas concentraciones de gas nitrógeno.

Los testigos de la ejecución de Smith en enero afirmaron que continuó temblando y retorciéndose en la camilla durante varios minutos antes de morir.

Los medios de comunicación han intentado repetidamente obtener comentarios de los representantes legales de Miller sobre su demanda resuelta y la ejecución inminente.

El incidente de 1999

Miller ha estado enfrentando la perspectiva de su propia muerte durante más de dos décadas. Fue condenado a muerte en 2000 por los asesinatos de Lee Holdbrooks, Scott Yancy y Terry Lee Jarvis, que ocurrieron en 1999.

Según un comunicado de la oficina del fiscal general de Alabama, Miller estaba molesto por los rumores que circulaban sobre él. El 5 de agosto de 1999, Miller disparó a dos de las víctimas en Ferguson Enterprises en Pelham, Alabama, según los registros judiciales.

"Estoy harto de que la gente difunda rumores sobre mí", dijo Miller, según los documentos judiciales, mientras salía de su oficina con una pistola en la mano.

Yancy fue alcanzado por tres disparos, según los registros judiciales, lo que lo dejó inmóvil después del primer disparo que le perforó el abdomen y la columna vertebral, dejándolo incapacitado.

Holdbrooks fue alcanzado por seis disparos y trató de huir por un pasillo antes de que Miller lo matara de un disparo en la cabeza, según los documentos, lo que lo hizo morir en un charco de sangre.

Después de matar a Holdbrooks y Yancy, Miller fue a su antiguo lugar de trabajo, Post Airgas, donde Jarvis estaba employed.

Miller saludó a Jarvis, quien negó haber difundido rumores sobre él, solo para ser disparado por Miller minutos después.

Miller fue capturado eventualmente en la autopista, según los registros judiciales, con una pistola Glock cargada (con un cartucho en la cámara y 11 cartuchos en el cargador).

Un psiquiatra forense que testificó en el equipo de defensa de Miller determinó que estaba mentalmente enfermo y luchando con un trastorno delirante, lo que lo llevó a creer que las víctimas estaban difundiendo rumores sobre él. Sin embargo, el psiquiatra opinó que el trastorno mental de Miller no cumplía con los estándares para una defensa por insanidad en Alabama.

"Siento que ha tardado demasiado en llegar a este punto", dijo Tara Barnes, viuda de Holdbrooks, a CNN el martes.

Los familiares de Yancy y Jarvis aún no han respondido a los intentos de CNN de contactarlos.

La hipoxia por nitrógeno explicada

En septiembre de 2022, los oficiales de Alabama intentaron ejecutar a Miller mediante inyección letal, pero fallaron debido a su incapacidad para localizar sus venas dentro del plazo establecido.

Miller estaba programado para ser ejecutado por inyección letal después de una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. Que revocó una orden judicial de un tribunal inferior en una disputa prolongada sobre si sería ejecutado mediante inyección letal o hipoxia por nitrógeno, según el informe previo de CNN.

Antes de ese primer intento, Miller y sus abogados habían buscado asegurar que sería ejecutado mediante gas nitrógeno, un método que había elegido anteriormente, pero del que el estado no estaba preparado para implementar.

Después del intento fallido, Miller fue devuelto a la fila de la muerte.

Miller y sus abogados presentaron una demanda cuestionando el protocolo de hipoxia por nitrógeno del estado después de que se utilizara durante la ejecución de Smith.

Smith fue condenado a muerte por su participación en un asesinato por encargo en 1988 y, como Miller, había sobrevivido anteriormente a un intento fallido de ejecución mediante inyección letal en 2022.

El proceso de muerte por gas nitrógeno implica obligar a un preso a inhalar gas nitrógeno al 100%, lo que le priva del oxí́geno esencial para sobrevivir. Sin embargo, los críticos argumentan que la muerte por gas nitrógeno puede llevar a un dolor exacerbado o incluso a tortura.

Según el informe previo de CNN, durante la ejecución de Smith anteriormente en el año, aparentemente mostró signos de conciencia durante varios minutos y continuó temblando y retorciéndose en la camilla durante otros dos minutos.

Después de eso, hubo varios minutos de respiración profunda antes de que su respiración pareciera disminuir y finalmente se volviera imperceptible para los testigos de los medios, según el informe previo de CNN.

"Clearly, it was not the instant, painless death that they promised", dijo el doctor Jonathan Groner, profesor de cirugía en la Universidad Estatal de Ohio College of Medicine, a CNN la semana pasada. "There's a lot of suggestion that it wasn't good, wasn't pleasant".

Las autoridades mundiales "denunciaron firmemente" la ejecución de Smith y la aplicación de la asfixia por gas nitrógeno, declarando en un comunicado que no era menos que un tormento respaldado por el estado.

El uso de esta técnica de ejecución novel, que se ha demostrado que induce sufrimiento en animales, es completamente repugnante, opinaron los expertos.

La idea es que al eliminar todo el oxígeno y simplemente inhalar nitrógeno puro, no experimentarás esa sensación aplastante, como si trataras de aguantar la respiración, ¿correcto? preguntó Groner, quien ha dedicado más de dos décadas al estudio de la pena capital. Sin embargo, admitió que la teoría no parece funcionar en la práctica.

Alabama es el único estado que ha experimentado con este método de ejecución, aunque otros estados como Louisiana, Oklahoma y Mississippi también han aprobado el procedimiento de muerte por hipoxia de nitrógeno, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

