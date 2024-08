- Al reflexionar sobre nuestra perspectiva del mundo, un consumidor expresa su punto de vista sobre la coexistencia con psicodélicos

Mis amigos me introdujeron a las drogas. Fue a través de ellos que probé por primera vez la MDMA, seguida de ácido. ¿No es usual que nos introduzcan a los intoxicantes como el alcohol o los cigarrillos por nuestro entorno? Alguien bebe, se divierte, no hay consecuencias obvias – el consumo se vuelve normal, surge la curiosidad. Y con suficiente curiosidad, uno finalmente cede y lo prueba.

Cuando comencé a ingerir sustancias psicodélicas, al principio las veía a través de gafas de color rosa. Creía que los psicodélicos no eran tan perjudiciales como siempre me habían hecho creer, y si solo seguías unas pocas pautas, cualquiera podía consumirlos. Por supuesto, no es tan simple. Me llevó años comprender los pros y los contras del consumo de psicodélicos – y darme cuenta de que no son para todos.

Los viajes siguen un patrón predecible. Los cambios visuales son comunes. De repente, la distinción entre los objetos se vuelve borrosa. Mi mano, mi portátil y mi micrófono se transforman en una entidad homogénea. Luego están los mejoramientos emocionales. Los sentimientos se vuelven más intensos – en todas las direcciones. Aquellos que consumen psicodélicos a veces descubren sentimientos que no habían sentido antes. Los psicodélicos esencialmente estimulan aspectos ocultos de nuestro subconsciente, incluyendo recuerdos y sentimientos.

Cómo los psicodélicos nos alteran

Los psicodélicos trabajan en el cerebro como una meditación extremadamente intensa. El consumo pone el cerebro en un estado de observación. Esto nos permite adoptar una perspectiva diferente y liberarnos de los patrones de pensamiento y formas de pensar familiares. Por supuesto, no tomas la pastilla y de repente ves todo de manera diferente. Pero hay una oportunidad de experimentar nuevas percepciones bajo su influencia, sentir emociones y pensar en cosas que podemos incorporar en nuestras vidas cotidianas – si elegimos hacerlo.

Los psicodélicos me han cambiado. Siempre he sido una persona cerebral, tendiendo a complicar el mundo con mis pensamientos y reprimir mis sentimientos. Esto me llevó a alejarme de mí mismo, sintiéndome apenas a mí mismo. Pensé que estaba bien. Luego, los viajes me llevaron al reino emocional. De repente, sentí cómo me sentía realmente acerca de mi trabajo o mi relación, en lugar de simplemente pensar en ello.

Pero también he tomado decisiones cruciales bajo la influencia de los psicodélicos. Por ejemplo, le propuse matrimonio a mi actual cónyuge bajo su influencia. La miré y de repente supe que quería pasar el resto de mi vida con esa mujer. Podrías decir que la sustancia intoxicante me ayudó a hacer lo correcto. Sobrio, habría seguido posponiéndolo, esperando algún "momento perfecto".

El adicto a drogas moderno

Sin embargo, también he aprendido a enfrentar el miedo a través de los psicodélicos. Siempre pensé que no era una persona ansiosa. Simplemente lo había reprimido constantemente. Hasta que lo encontré durante un viaje. Estaba en casa de un amigo y consumimos una dosis moderada de ácido y escuchamos música. Y de repente sentí una sensación unfamiliar. Era tan intensa, tan grande, y ya no podía resistirme más. El miedo reprimido me abrumó. Hyperventilé, pero gracias a mi amigo, logré aceptar ese sentimiento. En 20 minutos, enfrenté cada miedo que no quería sentir en mi vida: miedo a la muerte, miedo a estar solo, miedo de que algo le sucediera a alguien... Y cada vez, el sentimiento se volvía más tolerable, perdía su poder.

A través de los psicodélicos, he desarrollado una adaptabilidad mental general que me permite empatizar con los demás mientras discuto, cuestionar mi papel en la situación y imaginar cómo me sentiría en el lugar de la otra persona. Esto es lo que hace que los psicodélicos sean tan intrigantes para la investigación del trauma: su uso puede ayudar a percibir los recuerdos y experiencias traumáticas desde una perspectiva diferente. En lugar de siempre caminar por los mismos senderos de la vida, podemos cambiar de senderos a través de los viajes y experimentar o sentir lo que hay afuera. Aprendemos: es una elección de cómo percibimos el mundo. Eso nos da algún tipo de control.

Antes, siempre imaginaba a los adictos a las drogas como enfermos junkies, influenciado por mi crianza y exposición a niños de Bahnhof Zoo. Mi imagen de un viaje de drogas era la pérdida de control. Sabía de personas que yacían inmóviles en el suelo con espuma en la boca – una vista clásica en las estaciones de tren de Alemania. Hoy, sé mejor. Sé que las personas que consumen psicodélicos no siempre están enfermas, pero a menudo pertenecen al medio de la sociedad.

Gerentes, conserjes, camareros, enfermeras – todos pueden consumir algo de vez en cuando y aún llevar una vida normal. Por supuesto, también hay personas que están adictas y tienen un consumo problemático. Estas personas necesitan ayuda, no hay duda de eso. Pero también he encontrado muchas otras realidades. Eso es mi experiencia con los psicodélicos. Eso no significa que las sustancias afecten a todos de la misma manera. El consumo de psicodélicos sigue siendo una cuestión individual.

Lea también: