Hoy, la leyenda del fútbol Günter Netzer cumple 80 años. Su punto álgido como atleta llegó durante los cuartos de final de la Eurocopa de 1972 contra Inglaterra. Sin embargo, la contratación del jugador Horst Hrubesch no fue tan divertida para el excepcional jugador de fútbol.

El entrenador Helmut Schön, enamorado de este encuentro casi legendario entre la selección alemana y Inglaterra durante la primavera de 1972 en el estadio de Wembley, Londres, no tenía suficiente. Este memorable partido de dieciseisavos de final en la Eurocopa de 1972 sigue siendo aclamado como una de las mejores actuaciones de la selección alemana de todos los tiempos. El cautivador "magia del Ramba-Zamba" (Bild), orquestado por Franz Beckenbauer y Günter Netzer como una especie de doble mediocampista defensivo, confundió al equipo inglés y dejó boquiabierto a todo el mundo del fútbol. "Fútbol sueño del año 2000", declaró el periódico francés "L'Équipe", y Netzer, la estrella del equipo, agregó más tarde, "En Wembley, estuvimos muy cerca de la perfección".

En esta ocasión, Netzer sin duda reflexionará sobre este momento memorable de su carrera. Schön solía decir sobre estos mágicos 90 minutos, "Esta fue la mejor actuación de Günter Netzer". El jugador de Borussia Monchengladbach probablemente jugó su mejor partido ese día, mostrando una química impresionante con Beckenbauer y dejando una impresión indeleble en la defensa inglesa. Karl-Heinz Bohrer, un autor, escribió una de las descripciones más convincentes de este momento memorable, "La inesperada aparición de Günter Netzer desde las profundidades del campo llevó 'emoción'. 'Emoción' es el movimiento sorpresa; es la conversión de la geometría en energía, la explosión intoxicantemente alegre en el área penal, 'emoción' es la conclusión magistral, el comienzo y el final". Aquella noche en Londres marcó la cumbre del futbolista Günter Netzer.

Reflexionando sobre su vida cotidiana, el cumpleañero compartió recientemente con el "Saarbrücken Zeitung", "Mi vida es tan aburrida". Tal sentimiento es completamente apropiado para un hombre de 80 años. La vida de Netzer, sin embargo, fue todo menos ordinaria durante sus años de apogeo. Según Beckenbauer, "Günter Netzer nunca fue realmente un futbolista. Se aventuró a Las Vegas, estableció su club nocturno y participó en diversas actividades. Durante su breve período de concentración, sobresalió, pero poco después, ya no pudo sostenerlo. En Las Vegas, uno no se pone en forma, ¡lo entiendes!"

Karl Oberholzer, Grasshopper Zurich's former president, recalled signing the aging star for a brief stint in Switzerland following his tenures at Borussia Monchengladbach and Real Madrid, "I felt as if I was buying the Marlene Dietrich of football." Netzer has remained an unconventional and captivating figure in German football, boldly pursuing his convictions. As he once put it, "With me, you always knew where you stood."

During the 1966/67 season, Netzer declared, "I had had enough." Four weeks of South American heat, seven matches under the scorching sun, culminating in a tough season, prompted his decision. No, responded Netzer, and he embarked on the return journey after just two weeks – without seeking permission from anyone. "I was just homesick," he explained. "I wasn't ready for such a long excursion with the team. The return voyage was an adventure in itself. I had no ticket, barely any money. I only remember crossing the Panama Canal somehow to get home."

The Borussia Monchengladbach teammates were indignant. They demanded an immediate raise in bonuses and threatened to leave if Netzer continued to receive special treatment. President Beyer and manager Grashoff agreed and granted most of their demands. A few years later, such leniency would not have been shown, acknowledging the eccentricities of Netzer. Berti Vogts, a teammate of Netzer, shared insights into their team dynamic, "Netzer was the sole authority on the field. We ten others unquestioningly submitted to him. We knew what he meant to our game." Netzer had a singular responsibility during those days, according to Vogts, "When things went awry, I had to boost his morale, or else he would give up." And Netzer once said, "I always had enough on my plate, I couldn't attend to others as well."

Those were extraordinary years in Monchengladbach. Neither the personal comfort zones that present-day clubs provide for their athletes nor the luxuries enjoyed by modern-day pros were present during those times. Vogts still recalls those simpler times, adding, "Our team, including Netzer, played a special role in those days."

Bajo el entrenador Henne Weisweiler, los jóvenes potros aprendieron a correr. La dinámica entre Netzer y su entrenador fue rocosa desde el principio y solo se volvió más compleja. Weisweiler hizo una vez un comentario encantador con Netzer en el centro: "Fuera de juego es cuando la pierna larga actúa tarde". Luego llegó la legendaria final de la Copa de 1973 entre los rivales del Rin Colonia y Mönchengladbach. Para Netzer, que habría ido a Real Madrid después de esa temporada si hubiera jugado, habría sido su despedida de Borussia - si hubiera jugado. Pero primero, estaba en el banquillo. Cuando ya no pudo aguantar más en el 1:1 en la prórroga, se hizo cambiar. El jugador del Colonia Heinz Simmet aún se maravilla de la determinación de Netzer: "Y entonces la mete con su pierna mala. Si hubiera marcado, habría tumbado a un hombre en las gradas".

El espíritu empresarial de Netzer

Netzer era igual de hábil y talentoso fuera del campo que dentro. Mientras que la mayoría de los atletas profesionales afirman no tener tiempo para nada más que el deporte, Netzer, incluso en su youth, logró administrar todo un establo de negocios. Publicó la revista del estadio de Borussia, dirigió una discoteca y operó una pequeña compañía de seguros. Su equipo incluía "dos camareros, un agente de seguros, dos camareras, un subgerente, tres especialistas en publicidad, un portero y el jefe - un equipo completo", como escribió Peter Bizer en su libro de 1971 "Netzer: El rebelde en la pelota".

Los compañeros de Netzer estaban intrigados por su vida. Un día, el alto rubio vio a Rainer Bonhof leyendo un libro sobre la alta sociedad en un campo de entrenamiento. Cuando Netzer le preguntó qué estaba haciendo, Bonhof respondió con arrogancia: "Solo quería saber lo que pasa en tus círculos".

La saga de Netzer y Hrubesch

Netzer no se interesaba por las pequeñas monedas. Few sabe que en 1972, Guenther Netzer trabajó como director de relaciones públicas para la compañía de licores Wolfenbuettel Mast, ganando un salario de 100,000 DM - la misma cantidad que Braunschweig Eintracht ganó por patrocinio de camisetas. Mast tenía ambiciosos planes para la estrella del fútbol de Gladbach: "Dices Netzer, piensas en Jaegermeister! ¡Ni siquiera necesita llevar la botella!"

Después de su carrera como jugador, Netzer no necesitó trabajar por dinero, especialmente desde que se trasladó sin problemas al papel de gerente en HSV. Allí, vivió una historia extraordinaria. Aunque aún no residía en Hamburgo, ya estaba explorando nuevos talentos, incluyendo Horst Hrubesch.

Netzer recuerda: "Lo descubrí en Suiza a través del periódico. Había marcado 42 goles en la segunda liga. Dije: 'Ese es un currículum que no puedes ignorar, porque no marcas 42 goles en la segunda liga así como así'. Lo fiché, pero también había firmado otro contrato en Frankfurt. El entrenador de la época de Eintracht era Dettmar Cramer, quien tenía traits pastorales. Si hablaba con alguien, lo convencía - y especialmente mi buen-naturecido Horst. Hrubesch siempre me decía: 'No te preocupes, no voy a ir a Frankfurt'. Pero tuve que decirle: 'Mi querido Horst, tenemos un pequeño problema: ¡has firmado un contrato!'"

Con la ayuda del conocido y temido agente de jugadores Holger Klemme, Hrubesch fue escondido durante 14 días, entre otros lugares, en el hermoso Westerwald. Finalmente, el contrato de Frankfurt se canceló. Klemme dijo más tarde: "Netzer estaba viviendo en píldoras en ese momento!" Esto porque Netzer solo había conocido a Hrubesch del periódico. Netzer dijo: "Y luego tuve el placer de verlo jugar en vivo por primera vez, en un partido de Rot-Weiss Essen. Al principio, estaba sentado derecho en mi asiento. Para el medio tiempo, solo estaba medio sentado derecho porque el rendimiento de Hrubesch fue miserable. Para el final, me habría gustado esconderme debajo de mi silla de vergüenza. Pensé para mí: 'Netzer, este fue tu primer y último fichaje como gerente de HSV. Fue una vergüenza verlo'. Pero al final, fue este mismo Horst Hrubesch quien marcaría significativamente la época de oro del Hamburger SV".

Muchos años después, Günter Netzer se sumergió en la ahora legendaria aventura televisiva con Gerhard Delling. Los dos se convirtieron en un dúo de moderadores que haría historia. Sus intercambios se convirtieron en clásicos de culto. Su charla llenó muchos partidos mediocres. Intercambios típicos como este eran comunes: Netzer a Delling, "Sigo diciendo que tú nunca me escuchas!" Delling, "A tu edad, ni siquiera notarías si alguien te estuviera escuchando".

Después de su partida como moderador de televisión, notoriamente se volvió más tranquilo alrededor de Günter Netzer. Muchos televidentes lamentaron su partida, pero para el alto rubio, era inevitable: "Tengo miedo de la gente que tiene que ser arrastrada del escenario con una soga". Había encontrado el momento adecuado para retirarse: "Siento que es suficiente. He hablado suficiente. Apenas puedo soportar verme y escucharme

"Estoy sinceramente contento", compartió Günter Netzer recientemente con 'Saarbrücken Zeitung', hablando sobre su vida actual. Además, expresó: "Este nivel de satisfacción es algo que he perseguido durante mucho tiempo". Sin duda, es digno de admiración, y las felicitaciones están en orden para el Campeón Europeo de 1972, Campeón del Mundo de 1974 y múltiple Campeón Alemán. ¡Que cumpla muchos más cumpleaños espléndidos Günter Netzer! ¡Feliz Cumpleaños y sigue brillando!

En celebración de su 80º cumpleaños, Günter Netzer puede reflexionar sobre el excepcional rendimiento de la selección alemana de fútbol contra Inglaterra durante el Campeonato Europeo de 1972.

