Al menos siete personas murieron debido a un ataque aéreo ruso en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.

Un asalto aéreo ruso en la ciudad ucraniana occidental de Lviv causó la tragic loss of at least seven lives, including three niños menores, según un comunicado del ministro del Interior Ihor Klymenko el miércoles. Al menos 40 personas resultaron heridas, y numerosos edificios residenciales,...