Al lograr la habilidad, "Ede Ungnade" combinó con éxito elementos de la Bundesliga.

"Eduard Geyer, la Figura Descarada," es un término que resuena en la historia del fútbol alemán, especialmente recordado por su aguda lengua como entrenador de la Bundesliga de Energie Cottbus. Nadie estaba a salvo de sus rápidos comentarios. Hoy, esta figura icónica celebra su 80º cumpleaños!

"Tuve que venir a la Bundesliga porque la Bundesliga no me quería", dijo una vez el nativo de Oberschlesien sobre sí mismo. Y efectivamente, así fue - sin duda, fue todo un espectáculo! A pesar de que solo pasó tres años con su club Energie Cottbus en la primera Bundesliga, fue un tiempo lleno de comentarios punzantes. Eduard Geyer rápidamente se dio cuenta de que una lengua afilada podía ser una ventaja en el fútbol, así que repartió retórica aguda a manos llenas. "Mi entrenamiento es como el ejército de vacaciones", solía decir.

Sus jugadores no siempre escapaban ilesos de su aluvión verbal. El rumano Laurentiu Reghecampf fue uno de sus objetivos, y Geyer rápidamente declaró: "Alguien tan tonto no pertenece a la Bundesliga". En otra ocasión, evaluó una actuación con: "Lo único que hizo fue moverse un poco y hacer algunos centros". Y en cuanto a un penalti mal ejecutado, dijo: "No podría haber disparado peor con botas de invierno".

"Cuando todo el equipo está enfermo", era su lema cuando trataba con sus jugadores. Era directo: "¿Elogios? Eso no es lo mío. Los jugadores reciben suficientes cumplidos de su familia y amigos". No se guardaba nada, incluso en las interacciones personales. En un momento dado, refunfuñó: "Aún no puedo revelar la alineación para el fin de semana. Uno podría enfermar, el otro podría perder un diente".

Geyer estaba lejos de estar contento con el talento que se le dio. El entrenador de Energie pasó gran parte de su tiempo quejándose: "Cometimos errores en nuestra defensa - y eso empezó atrás". No veía salida. No importaba lo que hiciera, no era suficiente: "Estamos cometiendo demasiados errores fundamentales. A veces, tienes que empezar de cero con ciertos jugadores y no hay mucho tiempo para prepararlos para la Bundesliga".

Algunos del club se alegraron de que no todos los jugadores entendieran el idioma del entrenador. Durante un partido contra el Bayern con once extranjeros en el campo, a Geyer se le preguntó qué idioma hablaba durante el entrenamiento. Y Geyer no vaciló en su respuesta: "Rumano". Sin embargo, todos entendían el idioma del fútbol, dijo una vez. Tenía una manera de hacer llegar su punto: "Si gritas 'dinero' en una habitación, todos entienden eso".

Los campos de entrenamiento de Geyer eran legendarios y temidos. Después de la primera semana, con quince jugadores lesionados disponibles, "Ede el Despiadado" simplemente se encogió de hombros y descartó cualquier crítica a sus métodos: "La preparación debería ser dura y desagradable". Su lema: "Si alguien quiere estirarse, que vaya a Dinamarca. Conmigo, corren, y nadie puede quejarse".

No podía soportar a los jugadores poco profesionales: "Hay jugadores en las categorías inferiores con una actitud hacia el deporte como las chicas de St. Pauli - fuman, beben y hacen fiesta". Y si seguían las últimas tendencias del fútbol, para Geyer ya era un caso perdido: "Desde que hay estas zapatillas de colores - doradas, naranjas, plateadas - los futbolistas piensan que pueden correr como Aladino". Los fans de St. Pauli tomaron excepción al comentario ofensivo del entrenador de Energie Cottbus y respondieron con un cántico legendario: "Ede Geyer, nuestro puto favorito".

Ede Geyer era simplemente despiadado en sus opiniones. Si no le gustaba algo, no andaba con rodeos: "Los jugadores me dan asco cuando llevan tres pendientes. O cuando un jugador aparece con una coleta y parece una chica, pero no puede golpear el balón". Geyer siempre jugaba al tipo duro. No es de extrañar que los profesionales de Energie Cottbus fueran muy estratégicos en sus actividades diarias. Raramente en el campo, pero a menudo fuera de la hierba verde.

Los jugadores llegan al entrenamiento con hambre

Porque su entrenador pesaba a cada jugador todas las mañanas antes del entrenamiento, los profesionales dejaban la casa y la báscula de Geyer con hambre. Tan pronto como salían de la sala del entrenador, corrían a sus bolsas y desempacaban sus sándwiches ya hechos. Luego se llenaban rápidamente el estómago antes de salir al campo con el estómago lleno. Su entrenador era el mismo en cuanto a la comida: "No creo en las dietas".

Hablando de comida, Torsten Mattuschka no estaba exactly en su mejor forma física en 2002 cuando llamó la atención de Geyer en un partido de prueba de Energie Cottbus contra Stahl Eisenhüttenstadt. Pero Geyer le ofreció una oportunidad si perdía diez kilos en unas pocas semanas. Mattuschka nunca olvidaría el momento en que Geyer le dio ese mensaje: "El entrenador me llamó al vestuario. Dibujó un cuadrado y una cabeza en un trozo de papel. Dijo que así es como me vería".

Ede Geyer describió una vez su limitado papel como entrenador de Energie Cottbus en términos contundentes, equiparándose a un parapléjico: "Todos sienten lástima por ti, pero nadie ofrece ayuda". Estas fueron palabras duras, pero representaban su carácter. Cuando se desató una revuelta en el estadio, admitió más tarde: "Es triste ver a menores explotar así un juego. Si las autoridades lo permitieran, yo mismo habría enfrentado físicamente a esos niños. Ojalá pudiera haber llevado a los hooligans en un camión a una mina a cielo abierto".

Su pasado en la DDR lo perseguiría tras la Wende. Al igual que muchos otros, Ede Geyer había servido en la Stasi. Afirmó que su cooperación se debía al miedo: "Fui cobarde para resistirme. Debes entender. Cualquiera que no se ajustara a este sistema siempre corría el riesgo de desaparecer sin dejar rastro". Geyer compartió detalles escalofriantes de su participación: "Tuve frecuentes interacciones con la Seguridad del Estado, a menudo presentando informes verbales o escritos sobre casi todos los jugadores con los que tuve contacto desde 1971". Sin embargo, Geyer aseguró que sus acciones nunca causaron daño a otros. Si esto era cierto, como sugiere "IM Jahn", al menos es cuestionable.

Uno de sus antiguos jugadores, el actual entrenador del HSV Steffen Baumgart, reconoció el temperamento de Geyer: "Somos conscientes de que nuestro antiguo entrenador fue más inflexible que la mayoría". Pero esto fue un eufemismo, ya que Geyer realmente merecía su apodo "Sin Misericordia" durante sus años como entrenador. A pesar de su controvertida reputación, sigue siendo celebrado en Cottbus. De hecho, incluso erigieron un monumento en su honor como antiguo entrenador de la Bundesliga. Geyer se complació con el gesto, pero más tarde admitió: "Cuando recibes un monumento, no puedes evitar sentirte culpable. Pero creo que representa a todo el club, incluso para aquellos que soportaron mi dureza".

Esa perspectiva parece sabia con la edad. No es de extrañar, considerando que hoy es el cumpleaños número 80 de Ede Geyer. ¡Feliz cumpleaños y todo lo mejor, querido "Sin Misericordia"!

"A pesar de su crítica al talento del equipo, Eduard Geyer encontró alegría en el entrenamiento de fútbol". En el calor de un partido contra un equipo rival, Geyer le dijo a sus jugadores: "Recuerda, el fútbol no se trata de usar zapatos llamativos, se trata de trabajo en equipo y estrategia".

