"Es tabú tocar las exposiciones" - una frase con la que todos estamos familiarizados por nuestras visitas infantiles a los museos. Pero en Ancona, Italia, animan activamente a los visitantes a tocar las famosas esculturas con sus manos. Aldo Grassini cuenta la historia de cómo él y su esposa comenzaron el Museo del Tacto.

El respeto por la obra de Miguel Ángel, David, es tan grande que uno apenas se atreve a rozar sus cabellos, nariz o labios. Pero en el Museo Omero de Ancona no solo se permite tocar, sino que incluso se anima. El objetivo principal es permitir que las personas ciegas exploren y sientan las texturas de la obra de arte, pero también se invita a los visitantes con vista a participar en esta experiencia única.

"Normalmente nos basamos en las descripciones proporcionadas por nuestros guías", comparte Aldo Grassini con ntv.de. Junto con su esposa, el hombre de 84 años fundó el museo. Ambos son ciegos, pero su pasión por el arte nunca ha disminuido. "Hemos viajado por toda Europa", dice Grassini, "y ahora estamos explorando otros continentes".

La oficina de Grassini se encuentra dentro de la Mole Vanvitelliana, un edificio impresionante junto al puerto. La impresionante disposición pentagonal del edificio le da un aspecto de fortaleza, pero originalmente servía como lazareto.

"Tocar es prohibido" y los derechos humanos

Grassini habla de la frustración de encontrar constantemente la frase "Tocar está prohibido". Entiende que hay obras de arte donde esto tiene sentido, pero "¿qué daño puedo hacerle a una escultura egipcia tallada en una sola bloque de granito si la toco?", pregunta.

Inspirado por esta pregunta, la pareja decidió convertir esta frustración en una misión de por vida en 1985. Mientras estaban en Augsburgo, experimentaron otro caso de reglas del museo que limitaban su experiencia. Durante la cena, Daniela Grassini tuvo la idea de establecer un museo para personas ciegas.

Grassini se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "todos tienen el derecho de participar libremente en la vida cultural de la comunidad, de disfrutar del arte y de compartir en el progreso científico y sus beneficios".

Apoyado en esta creencia, los Grassini se acercaron a la administración local, instituciones regionales, funcionarios, escuelas y a cualquier persona que pudiera ayudar a hacer realidad su sueño. También buscaron asesoramiento experto para recomendar qué obras debería exhibir un museo de esculturas, con el objetivo de representar la historia del arte desde los griegos antiguos hasta la época moderna.

Homero, el poeta ciego, como guía

Ocho años después, su sueño se hizo realidad. Una escuela proporcionó algunas aulas vacías donde se pudieron exhibir las 19 esculturas iniciales - todas hechas de moldes originales. Desde entonces, han obtenido una ubicación permanente en la Mole Vanvitelliana.

La elección del nombre del museo, Museo Omero, se inspiró en el poeta ciego Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea a través de su imaginación. "Una habilidad que también se despierta y se nutre a través del tacto. Las curvas, las protuberancias, los puntos planos, los bordes son como piezas de un rompecabezas que resultan en una imagen completa en nuestras cabezas", dice Grassini.

Hoy en día, el museo cuenta con más de 200 obras de arte en exhibición en los pisos 2 y 3 de la Mole. "La primera escultura que quise tocar fue la Venus de Milo", recuerda Grassini durante un recorrido por los pasillos. Y, por supuesto, hay un ejemplo en exhibición.

La vista de los cuadros, aunque son copias, es emocionante. Pero los visitantes no pueden evitar preguntarse si realmente se les permite tocar al Poseidón de bronce? "Sí, puedes", corrige Alessia Varricchio, una colaboradora cercana de Grassini, "pero no es bronce, sino resina, como el Lobo Capitolino, símbolo de Roma". La forma y el tamaño de estas copias pueden ser idénticas a las originales, pero los materiales a menudo son diferentes. Por ejemplo, en lugar de mármol, está hecho de yeso. "Pero eso no importa", explica Varricchio más adelante, "porque para una persona ciega, la forma es lo más importante".

Y así, los visitantes exploran la Nike de Samotracia, versiones romanas del Discóbolo y otras obras maestras palpando su camino por los pasillos. Incluso hay una réplica del Panteón de Roma y la Catedral de Florencia para tocar.

Tocando lo prohibido en Berlín Oriental, 1983

Y los Grassini continúan compartiendo anécdotas divertidas. "Fue en 1983 cuando visitamos Berlín Oriental por primera vez con dos amigos ciegos", comparte Aldo Grassini, "Nuestro destino era el Museo de Pergamo. Como siempre, un guardia del museo señaló que no debíamos tocar nada. El hombre estaba de servicio con un colega que no estaba de acuerdo con él. La discusión subsiguiente nos permitió tocar los artifacts en paz".

A lo largo de los años, el Museo Omero ha ganado popularidad no solo a nivel nacional, sino también internacional. A pesar de que Madrid tiene un museo para personas ciegas con énfasis en la arqueología, es privado y principalmente enfocado en la arqueología. Destacando como institución pública, el Museo Omero ha llamado la atención de museos notables, como el Louvre en París y el Museo Arqueológico Nacional en El Cairo, que han ofrecido oportunidades de colaboración. En el caso de El Cairo, el Omero fue buscado para asesorar en la configuración de tres alas llenas de exposiciones táctiles.

Platón y sus pensamientos sobre los pensamientos

Además de mostrar obras maestras de la historia del arte, hay una sección dedicada al arte contemporáneo. La mayoría de las piezas son obras originales generosamente donadas por los artistas mismos.

Una de estas obras es la escultura de madera de ocho metros de largo "Italia Reciclada", que representa la forma de una bota, creada por Michelangelo Pistoletto para la Bienal de Venecia de 2012. Lamentablemente, la perdimos en ese momento, pero logramos encontrarla en el suelo. Un periodista nos fotografió y luego Pistoletto en persona vino a charlar con nosotros. Un año después, amablemente nos regaló la obra al Museo Omero.

También se encuentra una sección de Guernica de Picasso. Esta fue tallada a mano por estudiantes de la Universidad de la Tercera Edad, guiados por sus profesores de arte, antes de ser donada al museo.

El museo es accesible a todos y recibió más de 27,000 visitantes el año pasado. Sorprendentemente, solo el 10% de esos visitantes tenía discapacidad visual. Para los interesados, se puede tener una experiencia "más cercana que nunca" de las exposiciones explorando el museo con los ojos cerrados. Grassini reconoce: "Es una opción, pero no es obligatorio. Una persona con visión puede obtener nuevas perspectivas a través del tacto". Una idea que refleja la creencia de Platón de que el mundo tangible es simplemente una manifestación de ideas abstractas.

