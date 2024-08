- Al borde de la jubilación profesional.

El aclamado cineasta y artista Tim Burton (65) ha cautivado a las audiencias durante décadas con éxitos como "El joven manos de tijera", "La novia cadáver" y "Alicia en el país de las maravillas". Su último proyecto, una secuela de la comedia de terror de 1988 "Beetlejuice" titulada "Beetlejuice Beetlejuice", está a punto de llegar a los cines. Sin embargo, hubo un momento en el que Burton no estaba seguro de continuar su camino en el cine.

Durante una entrevista con la revista Variety, Burton miró hacia atrás en el parón de cinco años entre "Dumbo" en 2019 y "Beetlejuice Beetlejuice", su pausa más larga en la filmación. Lo atribuyó a la pandemia del COVID-19, stating, "Me sentí como si todo estuviera cambiando, y solo quería enfocarme en mis sentimientos y pensamientos personales."

Burton cuestionó su futuro

Pero luego llegó la exitosa serie de Netflix "Miércoles", para la cual dirigió varios episodios, y Burton encontró su camino de vuelta a las actividades creativas. Después de "Dumbo", admitió: "Me pregunté si quería seguir trabajando. 'Esto podría ser el final del camino', pensé", recordó Burton con una risa. "Podría haberme retirado, o... no habría vuelto a la animación, eso es un capítulo cerrado", agregó. Sin embargo, el proyecto lo revitalizó. "Me dio un nuevo sentido de motivación".

En Hollywood, Burton explicó que a menudo la atención se centra en la gestión de presupuestos y responsabilidades, lo que puede dejar de lado la creatividad personal. "Me recordó la importancia de hacer lo que amo, ya que entonces todos se benefician", dijo.

"Beetlejuice Beetlejuice" tendrá su debut mundial el 28 de agosto, abriendo el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia. Llegará a los cines alemanes el 12 de septiembre. La película protagonizada por la actriz principal de "Miércoles", Jenna Ortega (21), Winona Ryder (52) y Michael Keaton (72).

