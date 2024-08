Ajax se clasifica para el play-off de la Liga Europa después de un récord de 34 penales en un notable tiroteo contra el Panathinaikos

Después de que Ajax venciera a Panathinaikos 1-0 en Atenas la semana pasada, el equipo griego empató el partido con un gol en el minuto 89 de Tetê en la segunda pierna. Cuando los dos equipos no pudieron separarse con 30 minutos adicionales de tiempo extra, se fue a una tanda de penales.

Finalmente, Ajax avanzó después de ganar 13-12 en una tanda de penales que duró 25 minutos emocionantes.

"Fue increíble", dijo el entrenador de Ajax, Francesco Farioli, según el club. "El espíritu y la dedicación del equipo fueron increíbles esta noche. No somos perfectos, pero no podemos decir que los jugadores no dieron todo".

Superó el récord anterior de 32 establecido después de que los Países Bajos vencieran a Inglaterra 13-12 en la tanda de penales de la final del Campeonato Europeo Sub-21 de 2007.

El defensa danés Anton Gaaei dio el gol de la victoria en la tanda de penales el jueves por la noche después de que tres penales consecutivos hubieran fallado, enviando un rugido aliviado alrededor del Johan Cruyff Arena.

El veterano portero de 40 años de Ajax, Remko Pasveer, detuvo cinco penales y marcó uno propio en una emocionante tanda de penales.

Varios jugadores tuvieron la oportunidad de terminar la tanda de penales antes, pero fallaron el gol de la victoria a medida que la presión aumentaba.

Ahora, Ajax enfrentará al equipo polaco Jagiellonia Białystok en la ronda de play-off para decidir quién obtiene un lugar en la fase de grupos de la Europa League.

