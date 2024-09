A'ja Wilson y la debutante Caitlin Clark rompen récords sin precedentes en la WNBA

En los minutos finales del partido contra el Connecticut Sun, Wilson aseguró el récord de anotación en una sola temporada al encestar un tiro de media distancia. El entusiasta público del Michelob Ultra Arena en Las Vegas recibió al dos veces MVP con una ovación ensordecedora, mostrando pancartas con "1,000" y "THE GOAT" escritas en ellas. Finalmente, las Aces se impusieron con un marcador de 84-71.

Mientras tanto, Clark continuó rompiendo el récord de anotación de una novata de la WNBA durante la victoria de su equipo contra las Dallas Wings, finalizando el partido con impresionantes 35 puntos y su mejor marca personal. Superó el récord de 744 puntos establecido por la miembro del Salón de la Fama Seimone Augustus en 2006.

Este logro impresionante es solo uno de los muchos logros de Clark en su estelar temporada como novata. Anteriormente, estableció el récord de asistencias en una sola temporada de la WNBA, rompió el récord de asistencias en un solo partido con 19 contra las Dallas Wings, estableció el récord de asistencias de una novata y se convirtió en la primera novata en lograr un triple-doble. También ostenta el récord de triples anotados por una novata en la historia de la liga.

Los compañeros de equipo de Wilson reconocieron su logro al celebrar y abrazarla efusivamente cuando fue sustituida.

"Mis compañeros eran como 'vamos, adelante'", dijo Wilson. "Si alguien me va a hacer saber algo, mis compañeros de equipo se asegurarán de que sepa exactly lo que está pasando. Fue divertido. Me alegro de haberlo logrado finalmente".

Wilson expresó su gratitud hacia los fanáticos por su incansable apoyo, reconociendo que formar parte de las Aces y su apasionada base de fanáticos era verdaderamente "increíble".

"Es increíble", dijo Wilson. "Me di cuenta cuando vi a todos de pie cuando recibí el balón. Fue como 'Whoa, whoa ... wait what? Esta es la presión'. Tienes que amar a los fanáticos así. Los fanáticos que están muy metidos en el juego son los mejores".

Wilson no podía creer que era la primera jugadora de la liga en alcanzar los 1,000 puntos en una sola temporada, considerándolo "surreal".

"Hay algunos tiros en esta liga", dijo Wilson. "Fue bastante surrealista, pero fue uno de esos cosas que no entendí que estaba al alcance. No me di cuenta hasta la segunda mitad cuando dije 'oh no, esto es posible'... Ahora, para vivirlo, estoy viviendo mi sueño y así que estoy muy agradecido de poder decir que estoy aquí y ahora, sé que alguien va a destrozarlo pronto y va a tener 2,000 puntos en una temporada, así que lo voy a aprovechar ahora mientras lo tenga".

La semana pasada, Wilson rompió el récord de la liga para la mayor cantidad de puntos anotados en una temporada de la WNBA, superando el récord anterior de 939 puntos establecido por Jewell Loyd de las Seattle Storm en 2021.

Clark estaba emocionada de romper el récord de Augustus, ya que representaba un "momento completo" para ella. Recordaba haber conocido y admirado a Augustus durante su primer partido de la WNBA.

"Cuando fui a mi primer partido de la WNBA, Seimone, creo que fue la primera jugadora que conocí cuando estaba sentada en la banda viéndolas calentar", dijo Clark.

"... Definitivamente da vueltas completas. Recuerdo que me tomé una foto con ella en el pequeño teléfono de mi papá", dijo ella. "Siempre fui fan de su juego y de la forma en que podía disparar y anotar. Como dije, definitivamente da vueltas completas".

El equipo de Clark, las Fever, aseguró su primer boleto a los playoffs desde 2016 después de su victoria sobre las Dallas Wings. Les queda un partido más en la temporada regular, enfrentando a las Washington Mystics el jueves.

Las Aces mejoraron a 25-13 y les quedan dos partidos más en la temporada regular. Wilson tendrá la oportunidad de agregar aún más a su impresionante total de puntos en el partido upcoming contra la Storm en Seattle el martes.

El logro de Wilson al romper el récord de anotación en una sola temporada ha generado un gran interés en el baloncesto femenino, inspirando a más fanáticos a seguir y apoyar el deporte.

La histórica temporada de Clark ha sido un testimonio del talento creciente en la WNBA, lo que la hace una época emocionante para la liga y sus devotos fanáticos.

