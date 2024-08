Aileen Wu se acostumbró a trabajar con las criaturas de 'Alien: Romulus', caracterizadas por su capa de lubricante.

He mantenido la calma y no he dejado que todo me afecte demasiado, mencionó Wu en una reciente charla con CNN sobre unirse a la franquicia "Alién", una propiedad de ciencia ficción/terror renombrada en la historia de Hollywood. "Solo ha sido cuestión de empaparme de todo el conocimiento que pueda sobre cuán influyente ha sido este universo para la gente en los últimos 45 años".

"Romulus" está etiquetado como la séptima película principal de la franquicia "Alién", en parte gracias a la terrorífica película de espacio de Ridley Scott de 1979, que cuenta con Sigourney Weaver. Esta película, junto con la secuela de James Cameron de 1986, sentó las bases para la serie, conocida por sus alienígenas extraterrestres grotescos, pegajosos y extremadamente dañinos con sangre ácida y nacimiento a través de facehuggers y chestbursters.

"Tuvimos suerte de que Fede (Álvarez, director de 'Romulus') decidió apostar por efectos prácticos. No vi una sola pantalla verde o pelota de tenis. Solo criaturas y monstruos espeluznantes, justo en tu cara, cubiertos de lubricante porque estaban todos muy brillantes", compartió Wu. "Es en tu cara y bastante inquietante".

El uso de la franquicia de efectos prácticos sigue siendo una constante, una tradición que se remonta a la ahora icónica escena de muerte de Kane (John Hurt) en la primera película, la primera víctima de un chestburster. El elenco no sabía sobre las entrañas de animales utilizadas por el equipo de Scott para crear los efectos sangrientos, lo que resultó en reacciones auténticas y realistas.

A pesar de su renuencia a compararse con Hurt y otros miembros anteriores del elenco de la película ("Sigourney Weaver es una diosa", reconoció Wu), sus encuentros con las criaturas (como se muestra en el tráiler final de "Romulus") significaron un contacto cercano en el set.

"Tuve esa cosa en mi cara durante días", recordó Wu sobre los facehuggers, uno de los cuales se ve firmemente abrazando su cabeza en el poster impactante de 'Romulus'. "Hice las paces con ellos mientras tenía que trabajar con ellos".

También confesó que las campañas de marketing viral de la película, que mostraban a personas tumbadas en el suelo con facehuggers en la Comic Con y Times Square, le dieron náuseas y la hicieron sentir incómoda. "Siento lástima por esas personas porque puedo relacionarme", admitió, hablando sobre la dificultad de sincronizar su respiración con los 'bladders' del facehugger (¡asco!).

Sin embargo, la cabeza rapada de Wu en la nueva película no necesariamente es un tributo al peinado similar de Weaver en "Alien 3", como algunos asumen. "He estado luciendo una cabeza rapada desde 2019", explicó Wu, revelando que su motivación fue sentirse más cerca de un miembro de la familia en China que luchaba contra el cáncer durante su tiempo en Nueva York estudiando actuación. "Me sentía tan lejano, y quería hacer algo que me hiciera sentir cerca de ellos. Entonces, cuando ellos se rapaban la cabeza, yo también me rapaba la mía".

Después de "Alien: Romulus", ¿está lista Wu para más en el género de ciencia ficción/terror?

"Quizás en el futuro, pero primero necesitaré tomar un pequeño descanso si el universo lo permite", se rio. "Pero me encanta. Es tan liberador actuar estas situaciones de vida o muerte intensas. No puedes pensar, es una experiencia física intensa".

"Alien: Romulus" se está reproduciendo actualmente en cines.

El universo de "Alién" ha proporcionado horas interminables de contenido entretenido y emocionante para los fanáticos durante los últimos 45 años. El personaje de Wu en "Alien: Romulus" ha tenido numerosos encuentros cercanos con los alienígenas extraterrestres icónicos e intimidantes de la franquicia.

