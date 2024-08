- Ahorro de 1,1 millones de páginas de libro de cenizas en medio del incendio de Anna Amalia

Un libro de 1613 de Galileo Galilei y una colección de canciones de amor de 1660 fueron parte de los valiosos artefactos culturales que fueron destruidos en el incendio de 20 años en la Biblioteca ducal Anna Amalia en Weimar. Aunque muchos manuscritos se preservaron o aún se están recuperando, aproximadamente 1.1 millones de páginas de textos dañados, conocidos como "libros de ceniza", han sido restaurados con métodos únicos por especialistas, según informó la Klassik Stiftung Weimar. Este esfuerzo de restauración llevará a la preservación de 1.5 millones de las páginas originales dañadas.

La catástrofe ocurrió el 2 de septiembre de 2004, cuando un incendio en un cable provocó un incendio catastrófico en el edificio de la biblioteca de la UNESCO. Desafortunadamente, el techo y varios otros elementos arquitectónicos fueron completamente consumidos por el incendio. Además, el interior Rococó lujoso sufrió daños significativos tanto por el calor como por el agua. Según la Klassik Stiftung, alrededor de 50,000 libros históricos y 35 retratos fueron irreparablemente destruidos.

La renovación del edificio histórico de la biblioteca, que también fue supervisada por el famoso poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), costó una cantidad asombrosa de 12.8 millones de euros. En 2007, el entonces presidente Horst Köhler asistió a su reapertura con gran pompa. La protección contra incendios fue un componente esencial de la reconstrucción, con la instalación de un sistema de supresión de incendios de vanguardia que, según la fundación, apaga rápidamente los incendios y minimiza los daños a los bienes culturales, los muebles y los materiales de construcción.

En la noche del desastre, una cadena humana ayudó a salvar numerosos libros por parte de los bomberos y los ciudadanos. Impresionantemente, 28,000 volúmenes fueron salvados del daño, mientras que otros 118,000 libros sufrieron daños tanto por agua como por fuego. En ese momento, se estimó que la pérdida financiera de la colección de libros de la biblioteca ascendía a una cantidad asombrosa de 67 millones de euros.

Hasta ahora, se han gastado 11.3 millones de euros en reemplazar las obras perdidas, según informó la fundación. Además, se han invertido otros 7.8 millones de euros en restaurar los "libros de ceniza". La Klassik Stiftung ha asegurado fondos tanto del gobierno federal como del estatal para cubrir los costos asociados con el rescate de los manuscritos hasta el final de 2028.

Desafortunadamente, aún no se ha logrado una comprensión completa de la destrucción en ciertos aspectos. Ironicamente, la colección de música de las duquesas Anna Amalia y Maria Pawlowna resultó particularmente afectada por el incendio. A pesar de esto, la fundación indica que hay "pérdidas claras, aunque aún no completamente identificadas", ya que el grado de daño en los fragmentos recuperados es tan grave que aún no se han identificado todos ellos.

