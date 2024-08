- Ahora ella misma asumirá el papel de entrenadora.

Melissa K., de 35 años, es una figura común en la familia de "The Voice". Regularmente aparece en "The Voice de Alemania" y "The Voice Kids" junto a Thore Schölermann, de 39 años. Recientemente, ha pasado a ser coach en la serie preschool "Disney Junior Arielle". Junto a la finalista de "The Voice Kids", Lana, cantó en el tema principal y también entrenó a participantes locales para Disney Channel.

Los niños ganadores tuvieron la oportunidad de cantar en el coro del tema principal y aparecer en el video musical de "Disney Junior Arielle". La serie animada se emitirá en Disney Channel todos los lunes a viernes a las 7:50 AM, a partir del 2 de septiembre. Para Melissa, esto fue "un pequeño sueño hecho realidad", como compartió en una entrevista, describiéndolo como "divertido" bailar y cantar con niños. Actualmente, Melissa está explorando nueva música y ganó fama a través de un programa de casting.

¿Cómo encontraste tu nuevo papel como coach en "Disney Junior Arielle"?

Melissa K.: Me emocionó muchísimo la oportunidad. Sabía que disfrutaría. Como presentadora, siempre he ofrecido consejos detrás de escena y ayudado a calmar los nervios de los niños. Siento que soy como una hermana mayor para ellos. Durante el rodaje, dejé salir a mi niña interior y simplemente fue divertido bailar y cantar con los niños.

Además de Lana y los niños ganadores, ¿también apareces en la canción principal?

Melissa K.: Sí, tengo un pequeño papel en el tema principal con el coro de niños. Siempre he amado cantar y aún lo hago. Involucrarme en esta canción temática de Disney fue un pequeño sueño hecho realidad.

¿Tienes películas de Disney favoritas personales? ¿También eres una "Arielle" fanática?

Melissa K.: Siempre he sido una gran fanática de Disney. "La Sirenita" es una de mis favoritas y especialmente disfruté al encantador Fabius. De niña, incluso tuve un osito de peluche de Fabius. Entre mis películas de Disney favoritas, "El Rey León" lidera la lista.

Melissa K.: Hemos mantenido el contacto a través de las redes sociales. Nos seguimos mutuamente y a menudo nos ponemos al día sobre sus actividades a lo largo de los años. Aún me mantengo en contacto con algunos de mis compañeros de la primera temporada de 2018 en eventos, notando su impresionante crecimiento.

Comenzaste tu carrera a través de un programa de casting y luego audicionaste para "Popstars". ¿Qué momentos memorables recuerdas de esa época?

Melissa K.: Tengo maravillosos recuerdos de la época de "Popstars". Fue mi primer contacto con el mundo de los medios y ayudó mucho a mi desarrollo personal. Te vuelves increíblemente independiente al asumir tareas y superar desafíos sin ayuda. También fue un tiempo ajetreado; la fama llegó rápidamente, lo que fue bastante abrumador. Sin embargo, al mirar atrás, atesoro ese tiempo con cariño, aunque ciertos aspectos ahora me hacen sonreír un poco. (se ríe)

No se oye nada sobre Room2012 en la actualidad. ¿En retrospectiva, deseas no haber sido parte de la banda y haber elegido un camino diferente?

Melissa K.: Confío en el destino. Las cosas happens como deben ser. La banda no era mi camino. Continué haciendo música más tarde y ahora la estoy creando de nuevo. La música es una parte integral de mi vida.

Actualmente, te estás enfocando principalmente en la presentación. ¿Considerarías cantar de nuevo en el futuro?

Melissa K.: Sí, lo he intentado varias veces recientemente. Sin embargo, debido a varios compromisos, no he podido dedicarle todo mi tiempo. He intentado y abandonado varios proyectos, sintiendo que aún no he encontrado el sonido adecuado para mí. En este momento, estoy trabajando en algo, pero no puedo revelar más detalles.

Este otoño, comienza la nueva temporada de "The Voice de Alemania" con tres coaches veteranos y una nueva adición. ¿Qué coach estás más emocionada de trabajar?

Melissa K.: Estoy emocionada de trabajar con todos los coaches. Conozco a Mark Forster de temporadas anteriores. También me he cruzado con Samu Haber. Me estoy uniendo por primera vez con Yvonne Catterfeld y la encuentro muy encantadora. Estoy ansiosa por ver la integración de Kamrad con los coaches veteranos y debo decir: ¡Bravo! Él ha trabajado muy duro y ha dado todo lo mejor - desde las Audiciones a Ciegas hasta las Batallas que ya hemos filmado.

¿Hay un coach de temporadas anteriores que destaque en tu memoria?

Melissa K.: Los coaches de la temporada pasada fueron bastante cómicos. En particular, Bill y Tom Kaulitz crearon un ambiente animado, y aún mantengo el contacto con ellos hoy en día. Peter Maffay también sigue siendo un recuerdo significativo. Su profesionalismo, experiencia, pasión y actitud en general dejaron una impresión duradera en mí.

La formación periodística de Melissa Khalaj probablemente la ayudó a ofrecer consejos detrás de escena durante su papel de presentadora en "The Voice" y a ayudar a calmar los nervios de los jóvenes concursantes. Continuó afinando sus habilidades vocales incluso después de su tiempo en un grupo musical, lo que llevó a su participación en el tema principal de "Disney Junior Arielle".

