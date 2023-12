Personal

Ahmed Qorei Datos principales

Fecha denacimiento: marzo de 1937

Fecha de fallecimiento Febrero de 2023

Lugar de nacimiento Abu Dis, Cisjordania

Nombre de nacimiento: Ahmed Ali Mohammed Qorei

Otros datos

Su apellido puede escribirse Qurei, Qureia, Qrei, Qurai o Korei.

Se pronuncia (koh-RYE).

También se le conoce como Abu Ala.

Cronología

1968- Qorei abandona la banca para unirse al movimiento Al Fatah.

1983- Es nombrado jefe del departamento económico del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

1993- Qorei es un negociador clave en las conversaciones secretas de paz entre Israel y la OLP en Oslo (Noruega).

3 de enero de 1994: Qorei recibe la Orden Real Noruega del Mérito por su participación en los Acuerdos de Paz de Oslo.

1994- Qorei regresa del exilio a los territorios palestinos.

5 de julio de 1994 - Qorei es nombrado ministro de Economía del primer gabinete palestino.

19 de septiembre de 1994 - Qorei dimite como ministro de Economía durante una disputa con Yasser Arafat, pero más tarde reanuda sus funciones.

Septiembrede 1995 - Durante una sesión de negociaciones con dirigentes israelíes, Qorei enferma y es hospitalizado durante la noche.

20 deenero de 1996 - Se crea el Consejo Legislativo Palestino, con Qorei como presidente.

7 de marzo de 1998 - Qorei es reelegido presidente del Consejo.

Julio de 1999- Por invitación del presidente de la Knesset, Avraham Burg, Qorei visita la Knesset (Parlamento israelí), siendo el funcionario palestino de más alto rango que lo hacía en ese momento.

Julio de 2000 - Qorei participa en las conversaciones de Camp David, con Arafat, Ehud Barak y el presidente estadounidense Bill Clinton.

10 de marzode 2001 - Qorei es elegido para otro mandato como presidente del Consejo.

24 de febrero de 2002 - En un control de carretera al sur de Ramala, soldados israelíes disparan accidentalmente contra el coche de Qorei, pero éste resulta ileso.

Junio de 2002- Qorei sufre un ataque al corazón y es sometido a una operación de bypass.

Febrero de 2003- Elprimer ministro israelí, Ariel Sharon, mantiene conversaciones secretas con Qorei sobre el proceso de paz en Oriente Medio.

Marzo de 2003- Durante una reunión de Al Fatah sobre el nuevo cargo de primer ministro, Qorei sufre un colapso y es sacado en camilla.

12 de mayode 2003 -El secretario de Estado Colin Powell se reúne con Qorei en Jericó y hablan del proceso de paz.

7 de septiembrede 2003 - Qorei es nombrado por Arafat para sustituir a Mahmoud Abbas, primer primer ministro de la Autoridad Palestina, que dimitió el 6 de septiembre.

10 de septiembrede 2003 - Qorei dice que acepta el nombramiento para convertirse en primer ministro y ayudar a poner fin a la escalada de violencia entre Israel y los palestinos.

5 de octubre de 2003 - Arafat declara el estado de emergencia en los territorios palestinos. Esto le permite instaurar un nuevo gobierno palestino por decreto. Nombra a Qorei primer ministro y a otras ocho personas en un gabinete de emergencia.

7 deoctubre de 2003 - Qorei jura su cargo como primer ministro designado del gabinete de emergencia de Arafat.

4 de noviembre de 2003 - Arafat prorroga el mandato de su gabinete de emergencia. Qorei anuncia que formará un nuevo gobierno en el plazo de una semana.

12 de noviembrede 2003 - El Consejo Legislativo Palestino aprueba el nuevo Gabinete de 24 ministros presentado por Qorei. Antes de la votación, Arafat se dirige al Consejo para decir que reconoce al Estado de Israel y su "derecho a vivir pacíficamente" junto a un Estado palestino independiente.

17 de juliode 2004 - Qorei dimite como primer ministro; Arafat insta a Qorei a permanecer en su puesto.

19 de juliode 2004 - Qorei dice que su dimisión por escrito -presentada por el creciente caos y violencia en Gaza- sigue en pie.

27 de juliode 2004 - Durante una conferencia de prensa, Qorei anuncia que ha aceptado retirar su dimisión. Arafat acepta traspasar la seguridad interna a Qorei.

13 de noviembrede 2004 - Tras la muerte de Arafat, Qorei es nombrado para sustituirle en el Consejo de Seguridad Nacional Palestino.

26 de enerode 2006 - Qorei dimite como primer ministro al ser derrotado su partido, Al Fatah, por Hamás en las elecciones parlamentarias.

25 de mayode 2006 - Su libro "De Oslo a Jerusalén: La historia palestina de las negociaciones secretas".

20 de agostode 2008 - Se publica su libro "Beyond Oslo, the Struggle for Palestine: Inside the Middle East Peace Process from Rabin's Death to Camp David".

11 de agostode 2009 -Qorei pierde su puesto en el Comité Central de Fatah, máximo órgano de decisión del partido.

28 de febrerode 2015 - Se publica su libro "Negociaciones de paz en Palestina: De la Segunda Intifada a la Hoja de Ruta".

22 de febrerode 2023 - Abbas anuncia la muerte de Qorei.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com