Agresión sexual ilegal y cautiverio: Severo encarcelamiento para el entrenador de vida

Un individuo de 38 años, con base en el sur de Alemania, se hizo pasar falsamente como "coach de vida", centrando principalmente en ayudar a mujeres. Sin embargo, su verdadera intención era ejercer dominio y agredir sexualmente a estas mujeres. Las autoridades han confirmado al menos siete incidentes de tal comportamiento. Además, este individuo ha sido acusado de abuso físico hacia otros, incluyendo a su propio hijo. Como resultado, enfrenta una larga condena de prisión.

Este supuesto "coach de vida" ha sido condenado a una pena de prisión de once años y seis meses por secuestro, lesiones graves y violación. Su hermano también fue condenado por complicidad en estos delitos y recibió una condena de tres años de prisión. Los procedimientos se llevaron a cabo en gran medida a puerta cerrada, excluyendo al público, excepto para la declaración del veredicto.

Debido al consumo excesivo de drogas, el principal sospechoso no fue considerado apto para comparecer ante la justicia antes de su arresto en octubre de 2022, y por lo tanto, no se le imputaron los delitos cometidos poco antes. El veredicto final aún no se ha emitido.

Según el juez presidente, Michael Haas, este individuo llevó a cabo seminarios en línea y de "desarrollo de personalidad" en su casa, promocionándose como un "coach de vida" a pesar de no tener formación profesional alguna, lo que le permitió ganar popularidad.

El juez: "Coach" que objetivo a mujeres

El juez Haas describió la actitud del acusado como "misógina". A partir de 2019, este individuo explotó sus ofertas de coaching en Walldürn para desestabilizar intencionalmente a las mujeres. Entre entonces y su arresto en octubre de 2022, se dice que agredió a siete mujeres, reteniendo a tres de ellas. Dos mujeres más, su hijo y tres hombres también habrían sido agredidos físicamente. En total, se dice que hay 13 víctimas. El hermano de 25 años del acusado se acusa de haber apoyado estas acciones y incluso de haber violado a mujeres él mismo.

En octubre de 2022, una víctima logró hacer una llamada de emergencia, lo que llevó a que la policía registrara la casa y arrestara a los sospechosos. El acusado principal fue inicialmente ingresado en un centro psiquiátrico, pero ha estado en prisión preventiva desde mayo de 2023.

Al comienzo del juicio, que comenzó en febrero, los codeudatarios, incluyendo la esposa del acusado, así como la oficina del fiscal, solicitaron la exclusión del público debido a información sensible y personal sobre las vidas de los codeudatarios. La solicitud fue concedida por el tribunal.

En un principio, los hermanos iban a ser juzgados por separado. Sin embargo, tras una decisión del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe, los casos contra ambos se unieron en un solo juicio. La acusación abarcaba varios cientos de páginas y el juicio en sí duró más de 27 días de audiencia principal, con treinta testigos y once peritos escuchados.

Alexander Brungs, miembro de la junta directiva de la Asociación Alemana de Coaching, escribió un artículo para la revista de negocios "Business Punk" en el que se estimaba que había más de 50.000 coaches en Alemania en ese momento, de los cuales solo alrededor de un cuarto tenía cualificaciones reconocidas. "El resto son a menudo charlatanes", afirmó. Para proteger a los clientes, Brungs sugiere buscar un coach que sea miembro de una asociación profesional, lo que garantiza "un cierto nivel de calidad".

Las acciones del acusado hacia las mujeres, incluyendo la agresión física y sexual, se clasifican como violación. El hermano de 25 años del acusado también se acusa de violar a mujeres.

