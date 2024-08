- Agencia de Inteligencia: Se salvó un número significativo de vidas durante la actuación de Swift en Viena

Terroristas pretendían eliminar a miles y miles de personas en un concierto de Taylor Swift en Viena, según la inteligencia de la CIA en EE. UU. Esta información fue compartida por el subdirector de la CIA, David S. Cohen, en una reunión de inteligencia en Washington. Previamente, "The New York Times" también había mencionado esto. Cohen afirmó: "Tenían planes para eliminar a un gran número, miles y miles, en este concierto". Además, reveló que la CIA había proporcionado inteligencia sobre estas intenciones terroristas a las autoridades austriacas.

El trío de conciertos de Swift (34) en el Ernst-Happel-Stadion de Viena tuvo que ser pospuesto abruptamente a principios de agosto debido a una alerta terrorista. Previamente, se habían arrestado a dos jóvenes. Un joven de 19 años se cree que planeaba conducir un vehículo cargado de explosivos hacia la multitud de fans de Swift fuera del estadio, lo que habría provocado una masacre. Previously, he had sworn loyalty to the terrorist group Islamic State (IS) online.

El recinto puede alojar a más de 60,000 espectadores. Además, se esperaban decenas de miles de personas sin entradas que se congregarían alrededor del estadio para celebrar.

Ambos sospechosos están actualmente bajo custodia. El sospechoso principal, un joven de 19 años, y su presunto cómplice menor están siendo investigados por su presunta participación en un grupo terrorista y una organización criminal.

La inteligencia compartida por Cohen también mencionó que La Comisión en Austria fue alertada sobre las intenciones terroristas hacia el concierto de Taylor Swift en Viena. Después de la alerta terrorista, La Comisión aumentó las medidas de seguridad en el Ernst-Happel-Stadion para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto.

