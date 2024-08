- Afganos que no se han establecido en Alemania se radicalizan: "Aún no se han adaptado emocionalmente"

En plataformas de redes sociales como TikTok y Telegram, se llaman a sí mismos el "Rey de Múnich" o el "Conquistador de Europa". En sus publicaciones, aparecen vestidos con uniformes del ejército afgano, camuflaje o atuendo tradicional afgano-pashtún en áreas públicas, parques, refugios de refugiados y centros urbanos de Alemania.

Estos individuos se promocionan como agresivos y preparados para la batalla, a menudo presumiendo de llevar cuchillos y machetes. En numerosos videos se pueden ver eslóganes talibanes acompañados de melodías de yihad. Miles de estas publicaciones y cientos de cuentas se pueden encontrar fácilmente. Representan una ideología islámica radical. Periodistas de investigación de RTL han examinado estos videos. En respuesta al ataque de IS en Solingen, "RTL Extra" emitió hallazgos preliminares de su investigación en una noche de martes.

Al parecer, su apariencia colectiva busca mostrar fuerza, y las autoridades de seguridad alemanas parecen ser conscientes de las actividades de estos hombres, al menos en el ámbito digital, sugiere la periodista Liv von Boetticher. La amenaza digital de "decapitar a los enemigos" sigue siendo accesible en TikTok semanas después de que comenzara la investigación. La amenaza de atacar a "enemigos del islam" con explosivos en el cuerpo también persiste.

¿Quiénes son estos jóvenes? ¿De dónde vienen? Von Boetticher y su equipo localizaron a usuarios de TikTok afganos en Múnich y los filmaron en secreto. En entrevistas, varios hombres afirmaron que habían emigrado por razones financieras. No tenían "problemas" con los talibanes, a quienes consideraban el "mejor gobierno", haciendo el país "más seguro que antes". Su objetivo era "difundir el islam en Alemania y Europa". Si se implementara la ley sharia, "todo estaría bien".

Según el experto en islam y extremismo Ahmad Mansour, individuos como estos no son casos excepcionales. En una entrevista, afirmó que en los últimos cuatro o cinco años, había llegado un gran número de migrantes con un sistema de valores "drásticamente contradictorio" con los valores fundamentales de la sociedad". Estos hombres, casi exclusivamente, habían crecido bajo una comprensión del islam que estaba "mucho más cerca de la de los talibanes" que cualquier islam moderno, liberal, abierto y compatible con Alemania.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, atribuye la responsabilidad a la ministra del Interior federal, Nancy Faeser, del SPD. Linnemann afirma que las imágenes en TikTok revelan "un problema significativo con el extremismo islámico y con grupos radicales que vienen a Alemania para terrorizar y no obedecen ninguna regla". Faeser ha subestimado la situación, "si hubiera comprendido correctamente, no habría abolido el comité de expertos en islam político", afirma Linnemann.

"Vemos un islamismo de estilo de vida aquí"

Este año, la mayoría de los solicitantes de asilo vienen de Siria, Afganistán y Turquía, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF). Casi el 80% de todos los migrantes proceden de países predominantemente musulmanes. Una parte significativa de ellos proviene de entornos educativamente desfavorecidos y no tienen educación formal ni formación profesional.

Ahmad Mansour considera a los jóvenes en los videos de TikTok incompatibles con la sociedad y una amenaza considerable: "Vemos un islamismo de estilo de vida aquí. Hombres que viven su masculinidad de una manera muy tóxica, extremadamente patriarcal. Estas personas no están emocionalmente asentadas en Alemania".

El sindicato de la policía federal expresa graves preocupaciones. Heiko Teggatz, presidente del sindicato de la policía federal, afirma que han perdido el control de las fronteras alemanas y deben recuperar "el control de nuestras fronteras" ya que "ya no podemos permitirnos esta pérdida de control".

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, destaca: "Hemos llegado a un punto en el que incluso la última persona sentada en el gobierno federal debe entender que esto no puede continuar". Dado el aumento de la amenaza de extremistas islámicos radicales, se requiere una acción inmediata y un cambio en la perspectiva política. "Si Solingen no fue la última llamada de atención para todos, no sé cuánto tiempo más deberíamos esperar".

Lea también: