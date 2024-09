AfDnee está apostando a revelaciones sorprendentes

En las elecciones para las legislaturas estatales de Turingia, Sajonia y Brandeburgo, numerous individuals están ejerciendo su derecho al voto a favor del AfD. La organización Demopuk e.V. está tratando de explicar por qué este partido representa un problema, especialmente para sus propios supporters.

Durante la campaña en Brandeburgo, había carteles desconcertantes. No sugerían a quién votar, sino que claramente indicaban dónde no marcar la papeleta. "Vota sí. #AfDno" decía.

Al examinar los resultados de las elecciones en Brandeburgo, este deseo se cumplió en parte, pero no del todo. La participación fue del 72,9 %, la más alta para cualquier elección estatal en Brandeburgo. Sin embargo, el 29,2 % de los votantes eligió al AfD, lo que lo convierte en la segunda fuerza más poderosa en el estado después del SPD (30,9 %).

Detrás de AfDno se encuentra la asociación de Fráncfort "Demopuk e.V. - Asociación para la Promoción de la Educación y la Cultura Democráticas". Su presidente, Philipp Jacks, sigue convencido de que es correcto plantar cara al AfD después de las elecciones. "Nuestroinitiative fue establecida porque el AfD está ganando fuerza y las opiniones se están volviendo mainstream que violan la Ley Fundamental y la humanidad", dice en una entrevista con ntv.de.

"Solo quería, ..."

El concepto detrás de la campaña publicitaria, que se desarrolló junto con las elecciones estatales de Hesse, Turingia, Sajonia y Brandeburgo, así como las elecciones europeas, estaba dirigido a las personas que querían votar por el AfD. Se trataba de "explicar lo más simplemente y claramente posible por qué el AfD no es sólo un problema en el sentido democrático, sino también para sus propios supporters".

Justo antes de las elecciones, el presidente del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), Marcel Fratzscher, advirtió sobre las consecuencias económicas de un fuerte AfD. En el "Neue Osnabruecker Zeitung", Fratzscher describió un "círculo vicioso": donde hay un fuerte apoyo a la partido de derecha, a menudo los trabajadores cualificados y las empresas se mudan. "A su vez, crece la frustración de quienes quedan". El AfD se beneficiaría de una situación así.

AfDno utiliza este hallazgo como motivo publicitario, mostrando a un empleado ficticio que se da cuenta en 2026: "No quería que los extranjeros me quitaran el trabajo. Ahora mi empresa está cerrando porque no hay trabajadores". O un motivo en el que un artesano ficticio dice en 2027: "Sólo quería que vinieran fewer extranjeros al país. Ahora no puedo encontrar aprendices". Esto se acompaña de verificaciones de hechos en un sitio web que compara las declaraciones programáticas del AfD con los hechos.

El objetivo es explicar con argumentos cómo los votantes del AfD se están perjudicando a sí mismos, dice Jacks. Ya en agosto de 2023, el DIW había llegado a la conclusión en un estudio de que las personas que apoyan el AfD serían las más afectadas por las políticas del AfD, "en casi todas las áreas políticas".

También se señaló en el estudio del DIW que los votantes del AfD son especialmente comunes en las regiones rurales y económicamente desfavorecidas que están experimentando la emigración y corren el riesgo de convertirse en dependientes económicamente. En Brandeburgo, un gran número de primeros votantes y jóvenes eligieron al AfD, según los análisis del comportamiento del votante. Jacks ve consecuencias inmediatas para estos grupos si el AfD asume realmente la responsabilidad del gobierno, "porque se perderían empleos y el AfD quiere erosionar los derechos de los trabajadores".

No es publicidad electoral convencional

La organización, que se financia con donaciones, ofrece diseños de carteles y folletos que los interesados pueden comprar al precio de costo. En las dos semanas previas a las elecciones en Brandeburgo, hubo muchos pedidos de estos, dice Jacks. "No tengo un número total para Brandeburgo, pero hemos vendido 250.000 folletos al precio de costo en los últimos seis meses". La diferencia con la publicidad electoral de los partidos es que la gente distribuye estos folletos ella misma o pone los carteles. La asociación y sus miembros ya están preparando las elecciones federales del próximo año. "Definitivamente continuaremos. La cuestión es cómo. Nos financiamos exclusivamente a través de donaciones". Esto ha funcionado bien hasta ahora. "Sin embargo, ahora nos enfrentamos a la decisión de si podemos continuar haciendo esto como una asociación completamente voluntaria". Jacks y sus compañeros de campaña esperan generar nuevas donaciones para lograr "financiamiento estable y desarrollar nuevos motivos para las elecciones federales". Recientemente, se ha informado de que el AfD ha encontrado una manera de enviar pegatinas gratis.

**Aunque el objetivo original de iluminar a los votantes potenciales del AfD y animarlos a tomar una decisión de voto diferente peut-être no se haya logrado, los iniciadores de AfDno ven los efectos de su trabajo. "Incluso en las redes sociales, es muy difícil medir si has encendido una idea en la mente de un votante del AfD o no, porque ellosusually no comparten o les gusta, pero hopefully they'll think about it." Sin embargo, han identificado un segundo grupo objetivo, a saber, las personas críticas que carecían de argumentos para discutir el AfD con su entorno. "Tenemos la impresión de que llegamos a muchas personas y les proporcionamos argumentos, y que muchas personas están convencidas por nuestra idea y se involucran". Jacks señala las grandes manifestaciones al principio del año, cuando cientos de miles salieron a las calles por la democracia y el estado de derecho. "Eso no cambió las cifras de aprobación para el AfD". Es sólo una parte de la ecuación enfatizar los valores compartidos. "La otra parte debe ser también nombrar claramente lo que pasaría con el AfD en el poder. Y no sólo abstractamente, sino también muy concretamente para el individuo".

En las próximas elecciones al Landtag de Hesse, AfD planea continuar su campaña publicitaria. Su objetivo es explicar por qué votar por AfD no es en el mejor interés de sus seguidores, citando un estudio del DIW que concluye que los seguidores de AfD serían los más perjudicados por sus propias políticas.

A pesar de no poder cambiar directamente los votos en las elecciones de Brandeburgo, AfD cree que ha tenido un impacto. Creen que han proporcionado argumentos a personas críticas que carecían de los medios para discutir sobre AfD con su entorno.

Lea también: