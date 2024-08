AfD falla con quejas sobre la elección de ciudadanía de Bremen

La AfD no está representada en la Asamblea Ciudadana de Bremen. Antes de las elecciones del año pasado, presentó dos listas de candidatos al comité electoral -y no se le permitió participar en absoluto. El partido de extrema derecha no ha tenido éxito en sus desafíos legales.

La elección de la Asamblea Ciudadana de Bremen del año pasado no necesita ser repetida. El Tribunal Constitucional Estatal de Bremen rechazó las quejas de la AfD contra la elección. A la AfD no se le permitió participar en la elección de la Asamblea Ciudadana porque tenía dos listas de candidatos en competencia debido a disputas internas del partido.

Después de la conferencia estatal de la AfD en 2022, surgió una disputa sobre la validez de las elecciones de la junta. El tribunal arbitral del partido finalmente declaró nulos los votos y nombró una junta de emergencia - una decisión confirmada más tarde por el tribunal arbitral federal de la AfD. Sin embargo, también había una junta que surgió de las elecciones en la conferencia del partido, la llamada junta residual. Ambos presentaron una lista de candidatos para Bremen.

El comité electoral estatal no permitió esto. Por lo tanto, la AfD no participó en las elecciones. La asociación estatal de la AfD y candidatos individuales de Bremen y Bremerhaven recurrieron a los tribunales para declarar la elección nula.

En diciembre, el tribunal de revisión electoral de Bremen ya había rechazado las objeciones contra la elección de la Asamblea Ciudadana. Ahora, el Tribunal Constitucional Estatal -el tribunal constitucional del estado- también ha fallado en contra de la AfD. No se reconocieron errores electorales, dijo el juez presidente Peter Sperlich en la motivación del fallo. El comité electoral y el tribunal de revisión electoral habían establecido correctamente que las propuestas electorales para ambos, Bremen y Bremerhaven, eran inválidas.

Faltaban las firmas obligatorias de la junta estatal. Cada partido solo puede presentar una propuesta electoral, explicó el tribunal. La regla de que esto solo es válido con la firma de la junta estatal sirve a fines legítimos.

La SPD salió victoriosa de las elecciones en mayo de 2023. Juntos con los Verdes y la Izquierda, gobiernan en Bremen.

