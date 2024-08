- ¿AfD en las comisiones parlamentarias?

En la designación de los comités parlamentarios estatales con representantes de AfD, la presidenta del BSW de Turingia, Katja Wolf, ha abogando por decisiones caso por caso. Si bien existen convenciones parlamentarias, dijo a la agencia de prensa alemana en Erfurt, "no se debe perder de vista que AfD busca socavar la democracia", y esto debe tenerse en cuenta en toda consideración.

Impacto en la Democracia

La AfD de Turingia ha estado a la cabeza de las encuestas durante meses. Si se convierte en la fuerza más fuerte en las elecciones estatales del 1 de septiembre, por ejemplo, tendría el derecho de proponer el cargo de presidente del parlamento estatal. Wolf enfatizó que no se debe anticipar los resultados de las elecciones. "Por supuesto, el objetivo es que AfD no se convierta en la fuerza más fuerte", dijo. Desde su perspectiva, la situación legal está clara: mientras hay un derecho de propuesta para la fracción más fuerte, también hay el derecho del parlamento estatal de no elegir esa propuesta. Cada elección en el parlamento estatal es una "evaluación individual con la pregunta de hasta dónde sirve el socavamiento de la democracia y en qué medida hay peligros que podrían llevar finalmente a consecuencias democráticas dramáticas", dijo.

En el período legislativo actual, que solo tiene unas pocas semanas por delante, los candidatos de AfD han fracasado repetidamente en las elecciones para los comités parlamentarios estatales. También ha habido Recently, no ha habido ningún representante de AfD en la presidencia del parlamento estatal.

Enfoque Diferente a AfD

Wolf había llamado recientemente a un enfoque nuevo para AfD en una entrevista con "Welt" y criticó que el firewall había hecho más fuerte a AfD. Si hay razones claras para rechazar una solicitud, debe rechazarse. "O uno debe estar por encima de ello y decir: Es razonable, estamos de acuerdo. Se necesita más pragmatismo y menos ideología", dijo a "Welt".

El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, no respondió a una solicitud. El secretario de estado de la CDU, Christian Herrgott, explicó que el BSW mostraba que no sabía dónde estaba. "Mientras que Wagenknecht del Sarreado intenta hacer las anuncios también para Turingia, el BSW aquí vacila desde la extensión de Rojo-Rojo-Verde al curso mimoso con la AfD de Höcke".

El BSW actualmente está cerca de la CDU en la carrera por el segundo lugar, según las últimas encuestas. Wolf podría reclamar la presidencia ministerial si termina por delante de Voigt. Si la CDU entonces entraría en una coalición con el BSW es incierto.

Wolf dijo que estaba segura de que se encontraría una solución incluso entonces. "Percebo un gran sentido de urgencia con un gobierno minoritario en todos los partidos, incluyendo la CDU", dijo. "De hecho, percibo que todos los partidos democráticos son conscientes del drama en Turingia y que todos los partidos democráticos saben que tienen una responsabilidad especial".

A pesar de la fuerte presencia de AfD en las encuestas de Turingia, Wolf enfatizó la importancia de considerar su objetivo de socavar la democracia en cada decisión parlamentaria. En una entrevista reciente con "Welt", Wolf propuso un enfoque nuevo para AfD, sugiriendo que se deben hacer rechazos claros si corresponde, o adoptar una postura más pragmática.

