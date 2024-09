AfD de Turingia celebra una fiesta privada en Erfurt

En la región de Turingia, el AfD alcanza un éxito sin precedentes. La celebración posterior a las elecciones en Erfurt es exclusiva, con la dirección del estado limitándose a su círculo. Los medios de comunicación tradicionales están vetados del evento. Sin embargo, esta restricción no parece aplicarse al personal de la publicación de extrema derecha "Compact".

Periodistas y fotógrafos se reunieron en un restaurante italiano, el punto de encuentro elegido para los miembros y simpatizantes del AfD en la noche electoral, ansiosos por captar las reacciones de la base del partido. Lamentablemente, esta prohibición no se aplicó a todos los periodistas. Según informó un corresponsal de ARD presente, empleados de la publicación de extrema derecha "Compact" estaban transmitiendo en vivo desde los procedimientos festivos.

Al llegar, el líder del AfD, Björn Höcke, declaró: "Hoy estamos a punto de celebrar una victoria monumental". La decisión de prohibir el acceso a los medios, a pesar de la acreditación de los periodistas, se tomó solo tarde en la noche del sábado. Según las proyecciones de ARD, el AfD en Turingia lidera con más del 30%, muy por delante de otros partidos. Sin embargo, no parecen tener una alianza viable para gobernar, ya que todos los demás partidos han declarado previamente su negativa a cooperar.

La acción legal del AfD, que los obligó a conceder el acceso a ciertas publicaciones por orden judicial, los llevó a cancelar el evento en su formato actual. Un portavoz del partido explicó que, dado que la capacidad del lugar era de 200 personas, admitir a más de 150 representantes de los medios además de los 150 invitados registrados Would result in inevitable disturbances or even cancellation due to overcrowding. "The safety of all participants cannot be guaranteed under such circumstances," he added.

El Tribunal Regional de Erfurt dictaminó el sábado que el AfD estaba obligado a permitir la entrada a varios periodistas que habían sido negados en su fiesta electoral para las elecciones de Turingia. El tribunal así se puso del lado de los medios de comunicación demandantes que percibieron en riesgo su libertad de prensa. Sin embargo, la sentencia aún no era ejecutoria. La revista de noticias "Der Spiegel", los medios de Springer "Bild" y "Welt" y el diario "taz" solicitaron colectivamente intervención legal.

